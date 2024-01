Adela Popescu și Radu Vâlcan au dat vestea cea mare: „Avem și nume, avem tot ce trebuie”

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt părinții a trei copii, toți băieți, dar și-ar dori și o fetiță.

Prezentă la emisiunea Vorbește lumea de la Pro TV, fosta prezentatoare a făcut un anunț care a pus lumea pe jar. Întrebată cum a intrat în 2024, Adela a spus că anul a venit cu o veste mare.„Avem și nume, avem tot ce trebuie”, a spus ea, după care a detaliat

"Vine cu o veste mare pe care abia acum putem să o spunem. Noi o pregătim de foarte mult timp. Eu, soțul meu, prietenii noștri Smiley, Gina, Răzvan, Irina și alte două familii am luat un spațiu, e un hotel cu 14 camere în Vama Veche, noi ne vom ocupa de el.

Acum suntem în plin proces de amenajare. Suntem în plin proces de amenajare, avem și nume, avem tot ce trebuie. Hotelul există, noi îl știam. Eu și Radu am filmat acolo pentru un proiect și a fost așa un gând că cele mai frumoase vacanțe aici le-am avut. A fost un gând, a trecut. S-a aflat în gașca noastră de prieteni de acestă posibilitate de a cumpăra acest spațiu. Eu știam deja de el, e foarte drăguț acest hotel și am zis să facem o chestie drăguță, așa cum ne-ar plăcea nouă din toate punctele de vedere.

Hotelul ăsta o să fie un cumul de ce suntem noi toți la un loc. O să fie deschis la 1 mai. Tare mi-e teamă că dacă venim noi cu familiile noastre nu mai are loc nimeni", a dezvăluit Adela.

