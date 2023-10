Decizia de familie luată de Adela Popescu și Radu Vâlcan: „Da, ne-am tot gândit"

Adela Popescu și Radu Vâlcan au luat o decizie importantă în familia lor. Ei au decis să își construiască o casă în localitatea Șușani, din județul Vâlcea, acolo unde locuiesc părinții Adelei, fiind foarte atașați de acel loc.

„Da, ne-am tot gândit: o fi bine, nu o fi bine? Nici acum nu știm sigur. Dar noi chiar petrecem destul de mult timp la Șușani și de fiecare dată am sta mai mult, dar, de foarte multe ori nu prea avem loc.

Casa părinților nu e o casă mică, e o casă normală. Gândește-te că noi suntem 3 frați cu câte 2-3 copii fiecare.

Casa părinților are 3 dormitoare, un living și o bucătărie, plus că este și Ioana, verișoara mea, care vine tot timpul cu părinții. Îți dai seama că nu încăpem. Și atunci am zis: de ce nu ne facem noi o căsuță? Și am pornit de la o cămăruță. Să facem și noi o cămăruță cu un dormitor și avem: un living și 3 dormitoare. Am zis că un dormitor e al nostru, unul al copiilor și mai e un dormitor de oaspeți.

Vine Fodor, unde îl culci? La cort?! Asta zic”, a declarat Adela Popescu, potrivit PlayTech.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au trei băieți și o căsnicie fericită.

