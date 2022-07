Adela Popescu, nemulțumită de vacanța din Grecia: ”Mașina închiriată era cât chiuveta de la baie”

Artista Adela Popescu a scris pe Facebook despre o vacanță pe care a petrecut-o în Grecia alături de soțul ei, Radu Vâlcan, pe vremea când îl aveau doar pe Alexandru, primul lor fiu.

Deși condițiile nu au mulțumit-o, susține că ”a fost o vacanță de neuitat”

”În prima vacanță cu Alexandru, cea din 2017 din insula grecească Naxos, nu am avut zbor charter. Am luat avion până în Atena apoi ferry. Curată nebunie, cu un copil de 1 an, ați putea spune. Prima cazare a fost mai mult decât modestă, a doua și mai și. Noroc că erau poziționate excelent și aveau terase mari chiar pe plajă.

Mașina pe care am închiriat-o era cam cât chiuveta de la baie și aerul condiționat mergea când și când.

Nu prea am găsit plaje cu baldachine și nici petreceri cu dj și șampanie.

Dar a fost o vacanță de neuitat”, își aduce aminte Adela Popescu.

Pe de altă parte, spune că asociază fiecare fotografie din acea vacanță cu ”un sentiment de liniște, de încântare”.

”Au fost vacanțe în care am avut toate cele de mai sus, dar nu eram noi în cel mai bun mood, așa că pe acelea aproape că le-am uitat.

Morala: faceți tot ce vă stă în putință să păstrați veselia în casa voastră, în relația voastră, în familia voastră.

Puneți muzică, gătiți împreună, începeti un serial în doi, stabiliți o zi pe săptămână în care să aveți un moment doar voi, partenerii.

Din armonia voastră se naște o viață în armonie”, mai scrie artista.

