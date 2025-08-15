Adela Popescu, sinceră despre începuturile relației cu Radu Vâlcan: „El era cunoscut drept crai, mi-a luat timp să mă lămuresc”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu din 2015, iar de atunci au devenit părinții a trei băieți și un exemplu de stabilitate în showbiz-ul românesc.

Într-o discuție recentă cu jurnaliștii, actrița a mărturisit că începutul poveștii lor nu a fost lipsit de rezerve din partea ei, mai ales în privința intențiilor pe care le avea prezentatorul „Insula Iubirii”. Cu toate acestea, timpul le-a demonstrat că pot construi împreună o familie solidă și o relație bazată pe iubire profundă.

Întrebată dacă au întâmpinat dificultăți de-a lungul timpului, Adela nu a ezitat să recunoască:

„Chiar începutul a fost în sensul că mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai. Și nu știi niciodată când e strategie și când nu la un bărbat. Și mi-a luat un pic să mă lămuresc de lucrul ăsta. Iar apoi, acum avem perioade de când cu copiii. Sunt momente grele, pentru că ne solicită ei”, a povestit ea pentru Cancan.

Vedeta a adăugat că, atunci când Radu a primit oferta de a se alătura proiectului „Insula Iubirii” și a aflat despre prezența ispitelor feminine din show, nu a simțit nicio urmă de gelozie. Legătura lor este, spune ea, suficient de puternică pentru a înlătura orice temere. Mai mult, Adela îl însoțește uneori în Thailanda, acolo unde se filmează emisiunea, pentru a petrece timp împreună.

„Nu. Noi geloși chiar nu… Asta nu ni s-a întâmplat. Adică eu am mers de fiecare dată în Thailanda pentru că el m-a chemat. Pentru că noi suntem legați așa. Adică avem nevoie unul de celălalt ca să fim în siguranță, să fim în liniște, să fim prolifici ca să zic așa”, a mai spus actrița pentru aceeași sursă.

