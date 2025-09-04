Adela Popescu, ironică la adresa soțului său Radu Vâlcan la finala „Insula Iubirii”: „Cu ispitele alea… îngrozitor”

Finala „Insula Iubirii”, difuzată miercuri, 3 septembrie 2025, a adus în prim-plan nu doar tensiunile și emoțiile concurenților, ci și momente pline de umor în culisele evenimentului special organizat în Capitală. Radu Vâlcan, gazda show-ului, a avut parte de o tachinare amuzantă din partea soției sale, Adela Popescu, care nu a ezitat să facă haz de necazul său „exotic” din Thailanda.

Radu și Adela formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, reușind să împace carierele de succes cu o viață de familie armonioasă. Însă filmările pentru „Insula Iubirii” aduc și provocări, mai ales atunci când Radu se află departe de casă. În fața invitaților, Adela l-a ironizat cu umor fin:

„Săracul, vă dați seama cât de nasol poate să fie?! Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea... îngrozitor, îți spun că eu chiar te compătimesc, să știi și cred că și voi, nu? Este îngrozitor de greu...”.

Radu a răspuns cu zâmbetul pe buze și o notă de tandrețe:

„Norocul meu este că vine destul de devreme la mine”.

Schimbul de replici a stârnit râsete și aplauze din partea celor prezenți, dând dovadă de înțelegere și umor, lucruri care definesc relația lor. Momentele de umor și ironie arată cum Adela și Radu reușesc să mențină echilibrul între viața profesională și cea personală, chiar și atunci când distanța îi separă temporar.

Detalii despre relația lor

Într-un interviu acordat recent publicației VIVA!, Adela Popescu și Radu Vâlcan au vorbit despre începuturile relației lor, dezvăluind momente intime și sincere din perioada în care se descopereau unul pe celălalt.

„Nu a fost o revelație de film romantic, cu lumini și muzică pe fundal. A fost mai degrabă ceva sincer care s-a dezvoltat sănătos, în direcția dorită de amândoi. Am început să-l descopăr pe Radu în detalii – în felul în care ascultă, în cum își asumă, în cum tace atunci când simte că e mai bine așa (zâmbește)”, a mărturisit Adela Popescu.

Radu Vâlcan a completat imaginea unei relații construite cu răbdare și autenticitate: „Cred că secretul nostru e că nu ne-am grăbit să punem etichete. Ne-am dat timp să ne cunoaștem, să ne încurcăm, să ne clarificăm. Și da, au fost momente în care ne-am privit și am știut că ce avem e altfel. Nu perfect, dar real. Iar azi, când ne uităm în urmă, ni se pare copleșitor și frumos cum am crescut împreună, nu doar ca parteneri, ci și ca părinți”.

