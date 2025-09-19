Adela Popescu revine pe marele ecran după doi ani de pauză. În ce film important va juca: „M-a sunat într-o zi să-mi spună”

Adela Popescu își face revenirea pe platourile de filmare după o pauză de doi ani, timp pe care l-a dedicat exclusiv celor trei copii ai săi. Actrița a acceptat cu entuziasm invitația regizorului Tudor Giurgiu de a juca într-o comedie neagră.

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a vorbit cu entuziasm despre noul proiect în care a fost distribuită.

„’3 zile în Septembrie’ e o comedie neagră pe care o să o facă Tudor Giurgiu. M-a sunat într-o zi să-mi spună dacă aș vrea să fac parte din distribuție. Am răspuns fără discuții: da! Am avut deja primele repetiții, o să mai avem și la final de septembrie noi chiar începem, așa cum sună și numele filmului, în septembrie. (…) Au trecut 2 ani totuși de când am filmat Retreat Vama Veche. Mie îmi place foarte mult, dar îmi plac perioadele astea scurte, care să nu mă scoată prea mult de acasă, că nu-mi place să stau departe de ei, nu-mi place să mă simt vinovată când sunt plecată”, a povestit Adela pentru CANCAN.ro.

Vedeta a refuzat proiecte din televiziune

Vedeta a dezvăluit că a primit și oferte din televiziune, însă nu a luat încă o decizie.

„O să fie, dacă o să fie un program bun sau care o să mi se potrivească. Dar în momentul ăsta suntem bine. Am discuții și o să văd. Probabil că o să fie totuși ceva care o să mi se potrivească în curând”, a adăugat actrița.

Adela a mărturisit că această perioadă de liniște i-a adus echilibru, după ani întregi de muncă intensă.

„Eu sunt un om, apropo de ce se discuta mai devreme, care pot să stau în liniște foarte mult timp și mie îmi place liniștea, adică mă împlinește. Pe de o parte îmi place să am o viață activă din punct de vedere social, dar limitat. Și acum mă simt extraordinar aici (n.r. la eveniment), dar gândul că să zicem aș putea să merg acasă să mă bag în plapumă să mă uit la un serial este extraordinar pentru mine, adică este uau. (…) Copiii m-au învățat. Eu muncesc foarte mult, intens de la o vârstă fragedă: de la 14 ani când am început ”În familie”. A fost o mică pauză de un an, doi și a început ”Numai iubirea” și de atunci nu s-a mai oprit. Au fost 20 de ani de seriale în fiecare zi și apoi încă 5 ani de ”Vorbește lumea” iarăși în fiecare zi. Cumva am făcut și copiii în perioada asta și erau și maternitatea și nopți nedormite, alăptatul, sarcinile, îngrijorările și la al treilea copil am zis cu orice preț. Multă lume mi-a spus: nu poți să renunți! Dar cine ar face-o în locul tău? Dar pierzi ceva foarte important! Cred că îmi ofer combustibil pentru următorii 10 ani. Adică statul de acum mă ajută să nu fi colapsat între timp”, a concluzionat ea.

