Motivul pentru care Adela Popescu și Radu Vâlcan nu își afișează copiii online: „Le mai spun părinții că noi suntem...”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu solid de mai mulți ani și au împreună trei băieți. Relația lor este adesea apreciată pentru stabilitate și înțelegere.

Recent, Adela a povestit în cadrul unui interviu despre cum sunt Alexandru, Adrian și Andrei și motivul pentru care au ales să îi țină departe de mediul online.

„E mult de povestit, chiar foarte mult. Avem o viață de familie dinamică, frumoasă și, bineînțeles, solicitantă. Radu își face mai multe griji acasă, este genul mai prăpăstios, dar când suntem plecați în vacanță este mai relaxat; dacă e cu mine, e ok. Iar băieții cresc și au deja personalități foarte puternice. Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă… La un moment dat, i-a zis lui Radu: ‘Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă’. Adrian, pe semne că va fi un adult coleric, deja este, e genul care ne provoacă încontinuu. Este și dulce, dar este și un copilaș dificil, să spunem. Nu-i intri ușor în grații, ai de lucrat. Andrei, cel mijlociu, este extraordinar de lipicios, după cum am spus. Toată lumea îl iubește și este blond, blond, are un blond nordic. Iar Alexandru este artistul familiei, el scrie, cântă la chitară, compune, face poezii, vrea să scrie și o carte”, a mărturisit vedeta pentru Viva.ro.

Referitor la posibilele probleme pe care copiii le-ar putea întâmpina la școală sau la grădiniță, Adela s-a declarat liniștită. Ea a explicat că, deși părinții lor sunt prezenți pe rețelele sociale, micuții nu sunt expuși publicului.

„Noi nu am postat poze cu copiii noștri. Sunt copii din clasă, de exemplu la Alexandru, care știu că sunt băieții noștri, dar cei mici nu ne știu pe mine și pe Radu, că noi nu suntem pe targetul copiilor mici. Alex e în clasa a doua, are opt ani. Le mai spun părinții că noi suntem Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar ei nu ne știu. Și atunci e totul chill și mereu ne felicităm că am decis să nu îi expunem, pentru că pot apărea complicații. Noi până acum am fost liniștiți, nu am avut probleme”, a explicat Adela Popescu.

