Adela Popescu și Radu Vâlcan sărbătoresc 10 ani de căsnicie. Cum au marcat momentul special: „Să împlinim și 80!”

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 21 August 2025, ora 14:31
371 citiri
Radu Vâlcan este căsătorit cu Adela Popescu și împreună au doi copii. FOTO: Facebook/Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan au marcat pe 21 august, un moment important în povestea lor de dragoste: împlinirea a zece ani de la cununia civilă. Cei doi formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz, sunt părinții a trei băieți și reușesc să mențină o relație solidă, admirată de public.

Ziua aniversară a început cu o discuție amuzantă între soți, pe care Adela a ales să o împărtășească pe Instagram.

„Radu: Hai la mișcare! Eu: Nu și azi când împlinim 10 ani de la cununia civilă!! Radu: Păi, tocmai de-aia. Să împlinim și 80!”, a dezvăluit prezentatoarea.

Într-un interviu acordat recent, Adela a recunoscut că începuturile relației lor nu au fost lipsite de îndoieli, având nevoie de timp pentru a fi sigură de intențiile lui Radu.

„Chiar începutul a fost în sensul că mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai. Și nu știi niciodată când e strategie și când nu la un bărbat. Și mi-a luat un pic să mă lămuresc de lucrul ăsta. Iar apoi, acum avem perioade de când cu copiii. Sunt momente grele, pentru că ne solicită ei”, a mărturisit vedeta pentru Cancan.

Legătura dintre cei doi s-a consolidat odată cu anii și cu provocările aduse de viața de familie. Chiar și atunci când Radu a primit propunerea de a prezenta Insula Iubirii, proiect presărat cu numeroase tentații, Adela nu a avut motive de gelozie.

„Nu. Noi geloși chiar nu… Asta nu ni s-a întâmplat. Adică eu am mers de fiecare dată în Thailanda pentru că el m-a chemat. Pentru că noi suntem legați așa. Adică avem nevoie unul de celălalt ca să fim în siguranță, să fim în liniște, să fim prolifici ca să zic așa”, a explicat actrița.

