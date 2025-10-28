Adela Popescu și Radu Vâlcan, puși în dificultate de copiii lor. Prin ce situație au trecut: „Chiar spunea adevărul”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 11:29
Radu Vâlcan este căsătorit cu Adela Popescu și împreună au doi copii. FOTO: Facebook/Radu Vâlcan

Viața de familie a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan este plină de momente neașteptate, mai ales datorită sincerității copiilor lor. Mezinul și mijlociul nu se sfiesc să spună adevărul exact așa cum îl percep, chiar și în public, spre amuzamentul și surprinderea părinților.

Recent, micuții au făcut declarații memorabile la grădiniță: „Mami doarme mult și tati spală vase toată ziua”, stârnind râsete printre educatoare și colegi.

Adela povestește cu zâmbetul pe buze cât de diferiți sunt băieții lor și ce trăsături au moștenit de la fiecare dintre părinți.

„Fizic, ne-au luat pe toți la bani mărunți. Fiecare are câte ceva de la mine, câte ceva de la Radu, dar și niște trăsături complet ale lor. Cel mare e serios și grijuliu, clar o combinație de Radu + multă organizare. Mijlociul e cu umor și replici pe care nu știu de unde le scoate – și aici mă suspectez pe mine. Iar mezinul… încă nu ne-am dat seama.”, a spus Adela pentru viva.ro.

Radu completează imaginea cu detalii despre pasiunile copiilor și felul în care încearcă să-i sprijine: „Mă bucur că fiecare își construiește propria personalitate. Unul e pasionat de lego, mașini, altul de citit, scris, celălalt de gătit. Încercăm să le încurajăm curiozitățile, fără să-i împingem într-o direcție anume. Ce vrem cel mai mult e să rămână autentici, chiar dacă asta înseamnă că uneori ne vor da lecții despre lucruri la care noi încă învățăm.”

Nu lipsesc nici momentele care-i fac pe părinți să râdă în hohote. Adela a povestit un episod recent care i-a luat prin surprindere: „Acum câteva săptămâni, cel mic a spus la grădiniță că ‘mami doarme mult și tati spală vase toată ziua’. Educatoarea a crezut că glumește, dar copilul chiar spunea adevărul.”

Radu își amintește de un alt moment amuzant, de această dată cu mijlociul, în timpul unei serbări la grădiniță: „În timpul unei serbări, la grădiniță, mijlociul a spus tare că ‘tati e celebru, dar doar la televizor, acasă face doar ce zice mami.’ Ce să mai zici? Am zâmbit și am dat vina pe inocența copilăriei.”

