Radu Vâlcan, mesaj emoționant pentru Adela Popescu de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 39 de ani: „Îți doresc să mă iubești la fel”

Adela Popescu a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 39 de ani, iar soțul ei, Radu Vâlcan, nu a lăsat ocazia să treacă neobservată. Prezentatorul TV i-a transmis un mesaj plin de umor și afecțiune pe rețelele sociale, care a strâns rapid mii de reacții din partea fanilor.

„Ce să zic, chiar dacă este ziua ta, îți mulțumesc pentru că îmi faci cele mai frumoase cadouri. De fapt, pentru cele trei cadouri. Bine, patru cu tine! Îți doresc să mă iubești la fel. 🙂 PS: Vezi că azi îți fac supa ta preferată, înnebunesc de poftă! 🤪”, a scris Radu Vâlcan.

Mesajul său a fost apreciat de numeroși urmăritori, care i-au urat „La mulți ani binecuvântați cu multă sănătate și fericire alături de băieții tăi!!”, „La mulți ani fericiți!” sau „La mulți ani frumoși și plini de bucurii și realizări”.

Adela Popescu, despre viața de familie

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul românesc, cunoscut pentru naturalețea, respectul și umorul cu care își împărtășesc viața de familie. Cei doi s-au cunoscut pe platourile unui serial și sunt căsătoriți din 2015, având împreună trei băieți: Alexandru, Adrian și Andrei. Într-un interviu recent, Adela Popescu a vorbit despre cum sunt cei trei copii și despre decizia de a nu-i expune în mediul online.

„E mult de povestit, chiar foarte mult. Avem o viață de familie dinamică, frumoasă și, bineînțeles, solicitantă. Radu își face mai multe griji acasă, este genul mai prăpăstios, dar când suntem plecați în vacanță este mai relaxat, dacă e cu mine, e ok. Iar băieții cresc și au deja personalități foarte puternice. Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă… La un moment dat i-a zis lui Radu: Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă. Adrian pe semne că va fi un adult coleric, deja este, e genul care ne provoacă încontinuu. Este și dulce, dar este și un copilaș dificil să spunem. Nu-i intri ușor în grații, ai de lucrat. Andrei, cel mijlociu, este extraordinar de lipicios, după cum am spus. Toată lumea îl iubește și este blond, blond, are un blond nordic. Iar Alexandru este artistul familiei, el scrie, cântă la chitară, compune, face poezii, vrea să scrie și o carte”, a spus ea pentru Viva.ro.

Referitor la siguranța copiilor în mediul școlar, vedeta a explicat că lipsa expunerii în online îi protejează:

„Noi nu am postat poze cu copiii noștri. Sunt copii din clasă, de exemplu la Alexandru, care știu că sunt băieții noștri, dar cei mici nu ne știu pe mine și pe Radu, că noi nu suntem pe targetul copiilor mici. Alex e clasa a doua, are opt ani. Le mai spun părinții că noi suntem Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar ei nu ne știu. Și atunci e totul chill și mereu ne felicităm că am decis să nu îi expunem, pentru că pot apărea complicații. Noi până acum am fost liniștiți, nu am avut probleme”.

