Adela Popescu s-a reîntors la „Vorbește lumea”. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum a slăbit kilograme bune VIDEO

Adela Popescu s-a reîntors la „Vorbește lumea”, însă, de această dată, în calitate de invitat. Prezentatoarea TV a venit în platoul emisiunii pe care a moderat-o ani buni, împreună cu nutriționista Carmen Bărcan, care a ajutat-o să slăbească kilograme bune, dar și cum să-și mențină silueta.

Adela Popescu a venit în emisiunea „Vorbește lumea” îmbrăcată într-o rochie albă și încălțată într-o pereche de cizme din aceeași nuanță. Vedeta a slăbit considerabil, însă tot parcursul a avut loc sub atenta supraveghere a unui specialist.

Pentru cei care sperau ca vedeta PRO TV să revină la cârma emisiunii, ei bine, Adela Popescu nu dă semne că ar vrea să prezinte matinalul cu foștii ei colegi, Shurubel și Bogdan Ciudoiu. Adela Popescu a fost înlocuită de Lili Sandu, care a devenit îndrăgită de telespectatori.

„După ce am născut a treia oară, am rămas cu niște kilograme în plus, pe care nu am reușit să le dau jos”,a declarat Adela Popescu, care a mărturisit că a făcut tratamente corporale, dar a ținut și dietă.

Adela Popescu, celebră pentru vocea sa, dar și pentru meseria de actriță

Adela Popescu este o actriță, cântăreață și prezentatoare TV din România, cunoscută pentru rolurile sale în diverse telenovele și emisiuni de televiziune. S-a născut pe 8 octombrie 1986, în Drăgășani, județul Vâlcea.

Adela și-a început cariera în televiziune în anul 2004, când a jucat în telenovela „Numai iubirea”, difuzată de postul Acasă TV. A continuat să joace în numeroase alte telenovele românești de succes, precum „Lacrimi de iubire”, „Iubire ca în filme”, „Războiul sexelor” și „Aniela”.

Pe lângă cariera de actriță, Adela Popescu și-a făcut un nume și în industria muzicală. A fost membră a formației DJ Project, cu care a lansat mai multe hituri de succes.

Adela a devenit cunoscută și ca prezentatoare de televiziune. Cel mai notabil rol al său a fost cel de prezentatoare a emisiunii matinale „Vorbește Lumea” de la Pro TV, pe care a moderat-o alături de Cove (Gabriel Coveșeanu) și alte vedete. A fost prezentatoare a emisiunii de la debutul acesteia, în 2015, până în 2022, când a decis să se retragă pentru a se concentra mai mult pe familie și proiectele personale.

Adela Popescu este căsătorită cu Radu Vâlcan, actor și prezentator TV. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare și s-au căsătorit în 2015. Împreună, au trei băieți. Adela și Radu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc.

Adela Popescu a plecat de la emisiunea „Vorbește Lumea” în iulie 2021, cu puțin timp înainte să nască al treilea copil. Decizia de a se retrage a fost luată pentru a se concentra mai mult pe familie și pe proiectele sale personale. Pe parcursul anilor în care a fost prezentatoare, Adela a devenit o figură îndrăgită de public și a contribuit semnificativ la succesul emisiunii.

