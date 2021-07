Adela Popescu a nascut. Prima imagine cu bebelusul. "Ne-a iesit si de data asta"

"Baietelul nostru a venit pe lume sa ne arate ca el face mai mult ca zece fetite. Si face! Ca e minunat. A luat nota 10, are 3620 si s-a nascut dupa o agonie de aproape patru ore. Eu nu ma mai satur sa il pup, sa il miros si sa-i povestesc despre nazdravanii de fratiori ce il asteapta. Tati a avut si el voie sa ne viziteze 20 de minute, cat sa ne bucuram impreuna, de nasterea lui, si, la fel ca si a fratiorilor, ploua.Ps: @dr_anca_sultan, ne-a iesit si de data asta. Multumesc!Ps.2: Pentru ca este un subiect de interes, la maternitatea la care am nascut eu, tatii au voie la vizita 20 min, in intervalul 16:00-18:00 doar pe baza unui test pcr negativ sau a dovezii vaccinarii anti covid.Ps 3: Scumpe @raduvalcan, in poza asta zici ca tu nasti.: ) Esti cumva la expulzie parca: )", a scris Adela Popescu pe contul sau de Instagram.Actrita si sotul ei, Radu Valcan, mai au doi fii, Alexandru (4 ani) si Andrei (2 ani)."Credeti ca este usor sa fii trezit la 5-6 dimineata, sa fie liber prin oras, sa ai emotii de fiecare data cand se pune rosu la semafor, sa nu-mi raspunda Adela la mesaje pentru ca, da, tocmai nastea dupa un travaliu nu lung, dar extenuant. Si multe alte emotii la care nu se gandeste nimeni.Pe scurt, iubire, va ador!", a scris si Radu Vilcan pe contul sau de Facebook