Serialul Adela, produs de Ruxandra Ion la Antena 1, va intra pe platforma Netflix începând din această lună.

Conform paginademedia.ro, acesta va fi disponibil din 31 mai.

Serialul Adela, difuzat de Antena 1 în anii 2021 și 2022, este o adaptare după telenovela turcească „Bahar: Viaţă furată” (O hayat Benim / This is my life).

Protagoniştii serialului Adela sunt Mara Oprea, care şi-a făcut debutul cu această producţie, Oana Moşneagu şi Alecsandru Dunaev.