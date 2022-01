Cântăreața Adele a postat un videoclip pe Instagaram în care anunță că își anulează toate concertele programate pentru următoarea perioadă în Las Vegas.

Adele a făcut anunțul cu lacrimi în ochi și a spus că a recurs la anularea evenimentelor pentru că jumătate din echipa sa a fost infectată cu COVID.

„Îmi pare rău, dar show-ul nu este gata. Am încercat absolut tot ce ne-a stat în putință pentru a pregăti totul la timp, însă am fost pur și simplu distruși de toate întârzierile și de Covid. Jumătate din echipa de producție are COVID și ne este imposibil să terminăm show-ul”, a spus Adele.

Cântăreața și-a cerut scuze de la fani.

„Sunt distrusă, îmi pare rău că este totul din scurt, n-am dormit de mai bine de 30 de ore încercând să găsim o variantă pentru a pregăti totul, dar nu mai avem timp. Sunt foarte supărată și îmi este rușine. Îmi pare foarte rău pentru cei care au călătorit pentru a mă vedea. Îmi pare foarte, foarte rău”, a spus artista.

Concertele „Weekendurile cu Adele” urmează să fie reprogramate.

