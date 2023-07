Avertismentul dur lansat de Adele pentru fani: "Te provoc să arunci cu ceva în mine şi te omor" VIDEO

Adele s-a pronunţat împotriva persoanelor care aruncă cu obiecte în muzicieni pe scenă, spunându-le spectatorilor ei din Las Vegas că "v-aş omorî" dacă aţi încerca, scrie The Guardian.

Cântăreaţa britanică a fost filmată în timp ce ţinea în mână un pistol cu tricou adresându-se publicului de la Caesars Palace, unde susţine rezidenţa din Las Vegas "Weekends With Adele".

"Aţi observat cum oamenii cam uită de etichetă la spectacole? Oamenii aruncă mizerii pe scenă, i-aţi văzut?", a spus ea. "Vă provoc! Te provoc să arunci cu ceva în mine şi te omor".

După ce a aruncat cu un tricou în mulţime, ea a glumit: "Nu mai aruncaţi cu lucruri în artist... M-am întâlnit cu oamenii ăştia. Aceşti oameni şi-au pierdut minţile".

📹Adele @Adele talks about fans throwing phones & things on stage at other artists shows

"Have you noticed how people are like forgetting fucking show etiquette at the moment throwing shit on stage? I fucking dare you.... these people have lost it ”

©️Ig: mikesnedegar pic.twitter.com/9G6pPyFT7M