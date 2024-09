Cântăreața Adele se retrage din muzică. „Nu vă voi mai vedea pentru o perioadă lungă. Îmi voi aminti aceste spectacole pentru eternitate” VIDEO

Cântăreața Adele a anunțat în timpul unui concert la Munchen că ia o pauză de la muzică.

Artista le-a transmis fanilor că nu se vor mai vedea pentru o perioadă lungă de timp, potrivit digi24.ro.

„Mai am 10 spectacole după acesta. După aceea, nu vă voi mai vedea pentru o perioadă incredibil de lungă. Vă voi ține cu drag în inima mea pentru toată durata pauzei mele, și pe voi, dar și fantezia acestor spectacole pe care le-am făcut în ultimii trei ani. A fost uimitor, am nevoie doar de o pauză.

“but after that [10 shows in Vegas], i will not see you for an incredibly long time… i just need a rest. i’ve spent the last 7 years building the life for myself, I want to live it now. I want to live my new life I’ve been building” — Adele pic.twitter.com/LwviKRcVAe