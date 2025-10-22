Cum a slăbit Adele 45 de kilograme fără a ține dietă. Artista dezvăluie „regula de aur”

Adele, starul pop britanic, a cucerit fanii din întreaga lume încă de la debutul său impresionant cu albumul 19, lansat în 2008. Totuși, nu doar vocea ei emoționantă și adesea sfâșietoare a lăsat publicul fără cuvinte.

În 2020, artista născută în Tottenham i-a surprins pe urmăritori atunci când a postat pe Instagram o fotografie în care apărea cu o siluetă mult schimbată, fiind vizibilă o pierdere în greutate, care ar fi de aproximativ 45 de kilograme. Postarea a fost făcută la o zi după împlinirea vârstei de 32 de ani, iar Adele a scris: „Mulțumesc pentru urările de ziua mea. Sper că sunteți cu toții în siguranță și sănătoși în această perioadă nebună. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor din linia întâi și lucrătorilor esențiali care ne țin în siguranță, riscându-și viața!”

Ads

Cum a slăbit Adele 45 de kilograme

Dar care a fost secretul transformării sale? Surrey Live relatează că metoda a fost una simplă și constantă: o rutină de exerciții regulate, incluzând antrenamente cu greutăți, drumeții, box și cardio, fără diete restrictive. Într-un interviu acordat British Vogue în noiembrie 2021, Adele a explicat că motivația inițială a fost anxietatea:

„Făcând sport, mă simțeam mai bine. Nu a fost niciodată despre slăbit, ci despre a deveni puternică și a-mi acorda timp în fiecare zi fără telefonul meu. M-am atașat destul de mult de asta. Fac sport de două-trei ori pe zi.”

La 37 de ani, rutina ei zilnică include ridicarea greutăților dimineața, drumeții sau sesiuni de box după-amiaza și cardio seara. Pierderea kilogramelor a fost doar unul dintre beneficiile programului său de fitness, adoptat pe fondul destrămării căsniciei.

„Aveam nevoie să mă atașez de ceva pentru a-mi pune mintea la punct,” a explicat Adele. „Ar fi putut fi orice, chiar și tricotatul, dar nu a fost.”

Artista a respins, de asemenea, orice zvon legat de diete-minune sau regimuri restrictive folosite pentru transformarea ei:

„Știți că 100% dintre poveștile scrise despre mine au fost absolut false. Fără post intermitent, nimic”, a declarat Adele pentru Vogue, adăugând că nu a urmat „niciun fel de dietă”.

Ads