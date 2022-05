Cu doar câteva zile înainte de lansarea televiziunii de știri Euronews unul dintre cele mai sonore nume atrase în proiect și-a anunțat demisia.

Adelin Petrişor a anunţat că 20 mai, este ultima zi la Euronews, într-o postare pe blogul personal:

"Astăzi este ultima zi în care sunt jurnalist al Euronews România. Mi-am dat demisia. Motivele nu-s dramatice, dar mă privesc doar pe mine și pe cei din conducerea stației. Cum sunt tot felul de ”prieteni” care abia așteaptă să inventeze spun totuși că nu a fost vorba de presiuni, ingerințe etc.

Oricum, cu siguranță în acest moment cred că e mai bine așa. Nu regret cele 3 luni petrecute în redacția Euronews. Am învățat multe lucruri noi, am stat pentru prima dată în scaunul prezentatorului de știri și am cunoscut oameni interesanți. Mai mult, am avut șansa să fac mai multe materiale care au fost difuzate de canalul mamă Euronews Internațional.

Cum lansarea postului este peste doar câteva zile, le doresc mult succes foștilor colegi de la Euronews România. Eu sper să găsesc rapid soluția să merg mai departe. Cum ziceau vecinii bulgari? Keep walking!"

Adelin Petrişor a plecat după 10 ani de la TVR pentru a intra în echipa Euronews.

Noul post de televiziune urmează să îşi înceapă emisia pe 25 mai.

