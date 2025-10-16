Jurnalistul Adelin Petrișor, mobilizat de MApN cu muzică pentru "roacheri" bătrâni. "Ca să-mi închidă gura"

Exercițiul de mobilizare MOBEX București–Ilfov, desfășurat între 12 și 20 octombrie, a adunat în unitățile militare sute de rezerviști chemați pentru actualizarea datelor și testarea procedurilor în caz de mobilizare. Printre cei prezenți s-a numărat și jurnalistul Adelin Petrișor.

Acesta a povestit pe site-ul personal cum a fost și el, ca atâți bucureșteni, "mobilizat pentru o zi".

Jurnalistul a afirmat în postarea sa că "MApN m-a trimis în cel mai bun loc ca să nu pot cârcoti".

"Am fost chemat în armată pentru exercițiul MOBEX B IF 2025. Am impresia că MApN m-a trimis în cel mai bun loc, cu o unitate de elită, Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul, ca să nu pot cârcoti".

Apoi, Adelin Petrișor a povestit realitatea din teren. Cum s-a trezit de dimineață și "pe o ploaie măruntă și enervantă" s-a deplasat spre locul unde a fost mobilizat, cum a fost primit și ce s-a întâmplat în prima oră și jumătate de mobilizare.

"Pe o ploaie măruntă și enervantă, la 7 fără 10, am ajuns la Poligonul Domnești. Pe Șoseaua de Centură, erau cei de la Poliția Militară, care te îndrumau spre o uriașă parcare. Am fost repede legitimați, triați, văzuți de doctor și psiholog și, la 8:30, eram deja îmbrăcați în uniforme noi. Am avut inclusiv gradele de locotenent".

Ads

După controale și echipare, Petrișor și grupul din care a făcut parte au fost trimiși la un poligon de tragere, unde au primit fiecare câte un Kalașnikov cu 16 cartușe.

"Am fost luați de autocare și duși la un poligon din Izvoarele, Giurgiu. Am făcut cam 1 oră și 30 pe drum. Acolo am fost echipați cu vestă, cască și am primit un încărcător de Kalașnikov cu 16 cartușe. La 11:30 eram deja înapoi în autocar, în drum spre București".

După atâta drum și chinuială, mobilizații au fost hrăniți, așa cum îi stă bine unui soldat după instrucție. Apoi, au avut parte și de o mică surpriză, o prezentare de armament. După care, toată lumea a plecat acasă. Mobilizarea tocmai se încheiase.

"La 13:00 am ajuns la Domnești. Am mers la masa de prânz: ciorbă de pui, fasole cu cârnat și-un măr. După masă, cei de la Brigadă ne-au prezentat armamentul din dotare, aruncătoare de 82, AG-9, dar am văzut și un simulator de tragere modern. La 14:30, deja predaserăm uniformele și eram în parcare".

În finalul textului, jurnalistul a mai povestit cum șoferul autocarului care i-a dus și i-a întors de la unitatea militară, unde au fost mobilizați pentru o zi, le-a pus "muzică pentru “roacheri” bătrâni".

Ads

"Am citit pe net cum s-au chinuit alții cu alte unități. Am uitat să vă spun că nouă, pe drum, în autocar, șoferul ne-a pus Metallica, AC/DC, Bon Jovi și Linkin Park, deh, muzică pentru “roacheri” bătrâni.

Asta chiar mă face să cred că Armata m-a trimis în cel mai bun loc, ca să-mi închidă gura… În fine, lăsând la o parte presupunerile mele, nu pot să spun decât că sunt onorat să fiu ofițer în rezervă al Armatei Române. Servesc Patria!".

Ads