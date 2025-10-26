Adelina, mesaj emoționant pentru Cristi Chivu, care împlinește azi 45 de ani: "Asta spune totul"

Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 13:08
Adelina, mesaj emoționant pentru Cristi Chivu, care împlinește azi 45 de ani: "Asta spune totul"
Cristi și Adelina Chivu FOTO Facebook Adelina Chivu

Cristi Chivu împlinește astăzi 45 de ani, iar aniversarea vine la o zi după înfrângerea Interului în fața lui Napoli, scor 1-3.

Chiar dacă momentul nu este unul ușor pe plan sportiv, acasă antrenorul român a avut parte de susținere totală din partea familiei. Soția lui, Adelina, i-a transmis public un mesaj emoționant.

Aceasta a publicat o fotografie rară cu cei doi, însoțită de o declarație care reflectă cât de intens și solicitant a fost anul pentru familia Chivu:

„Singura poză pe care am reușit să o facem împreună anul acesta — asra spune totul, cred! A fost un an nebun și greu, dar noi suntem mereu aici pentru tine. Eu și fetele suntem cei mai mari fani ai tăi. Te iubim! La mulți ani, dragul meu!”

Cristian Chivu s-a născut la 26 octombrie 1980, la Reşiţa, şi şi-a început cariera profesionistă de fotbalist la CSM Reşiţa în 1996, unde a ramăs până în 1998, când a trecut la Universitatea Craiova. La echipa reşiţeană el a fost antrenat o perioadă şi de tatăl său, care a murit când Cristi avea doar 17 ani.

În 1999, el a fost transferat la Ajax Amsterdam, devenind căpitanul echipei olandeze în 2001 şi câştigând Eredivisie în 2002. În 2003, Chivu a părăsit Olanda pentru Italia, ajungând la AS Roma, unde a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formaţiei. Deşi a fost dorit de cluburi celebre din Europa, Chelsea, FC Barcelona sau Real Madrid, în 2007, pentru 16 milioane de euro, fundaşul a preferat să semneze pentru Internazionale Milano, echipă alături de care a câştigat campionatul Italiei (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), Cupa Italiei (2009/2010, 2010/2011), dar şi Liga Campionilor (în sezonul 2009/2010), când „nerrazzuri” erau antrenaţi de portughezul Jose Mourinho.

La echipa naţională, el a debutat în 1999. A participat cu naţionala României la Campionatele Europene din 2002 şi 2008. În 21 mai 2011, Chivu şi-a anunţat retragerea din naţionala României, după 75 de meciuri şi trei goluri, motivându-şi decizia că nu poate fizic să facă faţă şi echipei de club şi primei reprezentative.

