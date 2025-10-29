Adelina Pestrițu, adevărul despre temerile sale. Cum și-a învins una dintre cele mai mari frici: „Dacă e să se întâmple, se întâmplă”

Adelina Pestrițu își înfruntă frica de zbor și a decis să vorbească deschis despre experiențele ei recente într-o postare detaliată pe Instagram.

Vedeta a mărturisit că turbulențele o pun mereu în dificultate, însă pasiunea pentru călătorii și dorința de a petrece timp cu familia o determină să urce în avion de fiecare dată.

„Toți cei care mă cunosc știu că am o frică reală de turbulențe. Cu toate astea, mă găsesc mereu în avion uneori zâmbind, alteori agitată — făcând rugăciuni. (Ex: Vă mai amintiți zborul meu SUA-România în plin uragan și cutremur în același timp?)”, a dezvăluit Adelina, amintindu-și unul dintre cele mai dramatice momente din călătoriile sale.

Întrebată de urmăritori cum reușește să treacă peste anxietate, ea a explicat sincer: „Mulți mă întreabă cum reușesc să trec peste anxietatea care vine odată cu ideea de zbor. Adevărul e că nu am un truc special. Pur și simplu, dorința de a călători e mai mare decât frica.”

Vedeta a povestit că, de-a lungul anilor, a existat situații în care singura modalitate de a se liniști era prin rugăciune, însă aceasta nu a renunțat niciodată la călătorii. „De-a lungul anilor am avut zboruri pe care le-am dus doar cu rugăciuni, din cauza turbulențelor. Dar n-am renunțat. Am înțeles că, oricât aș încerca să evit ceva, dacă e să se întâmple, se întâmplă. Așa că prefer să văd lumea și să adun amintiri alături de familia mea”, a spus ea.

Ce sfaturi are vedeta

Adelina a oferit și câteva sfaturi pentru cei care au aceeași teamă: este esențial să te informezi despre natura turbulențelor, să alegi companii aeriene de încredere și să te poziționezi în avion într-un loc mai stabil, de regulă în zona aripilor sau mai în față. De asemenea, evitarea cafelei și a alcoolului, împreună cu controlul respirației prin inspirații adânci și expirații lente, ajută la reducerea anxietății.

„Pur și simplu, respirați controlat: inspirați adânc pe nas, expirați lent pe gură. Repetarea ajută mult. Numărați în gând. Asta vă ajută să vă decuplați mintea de la gândurile negative/scenarii, fie și pentru câteva momente”, a explicat vedeta. Ea a adăugat că ocuparea timpului cu muzică, filme sau podcasturi poate fi foarte eficientă. „Eu, spre exemplu, am un playlist cu muzica preferată pe care îl ascult în avion.”

Adelina a subliniat și rolul echipajului de bord în gestionarea anxietății: „Vorbiți cu echipajul de bord dacă simțiți nevoia — sunt obișnuiți cu pasageri anxioși și pot fi foarte liniștitori. Uitați-vă la însoțitorii de bord: dacă ei sunt calmi, nu e niciun motiv real de panică. Eu de fiecare dată mă ghidez după comportamentul și reacțiile lor. Ei sunt primii care află dacă apare un motiv de îngrijorare.”

În final, Adelina a transmis un mesaj motivațional pentru cei care se confruntă cu teama de zbor: „Și, mai ales, nu vă rușinați de frică. Curajul nu înseamnă să nu simți teamă, ci să mergi mai departe chiar și cu ea.”

