Un parlamentar finlandez, nemulțumit de refuzul Turciei privind aderarea țării la NATO, a propus un protest inedit.

Recent, Mikko Karna le-a cerut finlandezilor ”să boicoteze vacanțele în Turcia, restaurantele cu kebab turcesc și mașinile de fabricație turcească, până când Turcia își va da acordul pentru aderarea Finlandei la NATO”.

Finnish MP suggests boycotting Turkish kebabs, holidays and cars until Turkey approves Finland's Nato bid. Adds that Kurdish kebabs are OK pic.twitter.com/ioMSdur9we