”Cadoul” făcut de Putin Finlandei după aderarea la NATO. Kremlinul, acuzat de destabilizarea frontierei

Comisia Europeană a remarcat vineri, 17 noiembrie, ”o creştere a sosirilor” de migranţi la frontiera dintre Rusia şi Finlanda, denunţând ”instrumentalizarea ruşinoasă” a acestora de către Moscova, informează AFP.

Finlanda a anunţat joi închiderea unei părţi a frontierei sale cu Rusia, acuzând Moscova că încearcă să destabilizeze ţara lăsând migranţii să treacă frontiera.

”Comisia remarcă o creştere a sosirilor de solicitanţi de azil în situaţie ilegală dinspre Rusia spre Finlanda”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei, Christian Wigand, în cadrul conferinţei de presă cotidiene.

Preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a discutat joi cu prim-ministrul finlandez Petteri Orpo.

”Instrumentalizarea migranţilor de către Rusia este ruşinoasă. Susţin pe deplin măsurile luate de Finlanda. Şi le mulţumesc poliţiştilor de frontieră finlandezi că apără frontierele noastre europene”, a declarat ea pe platforma X (fosta Twitter), în urma acestei discuţii telefonice.

I had a call with PM @PetteriOrpo who informed me about the situation at the border with Russia.

Russia’s instrumentalisation of migrants is shameful.

I fully support the measures taken by Finland.

And I thank the Finnish Border Guards for protecting our European borders.