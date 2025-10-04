Moldova, victimă colaterală a campaniei electorale a lui Viktor Orbán. Un expert explică care ar fi motivele pentru care Ungaria ar bloca aderarea la UE

Autor: Maria Mora
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 08:23
289 citiri
Moldova, victimă colaterală a campaniei electorale a lui Viktor Orbán. Un expert explică care ar fi motivele pentru care Ungaria ar bloca aderarea la UE
Maia Sandu și Viktor Orban FOTO X/Maia Sandu

Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, spune că Ungaria ar putea să blocheze calea europeană a Moldovei, după modelul în care Austria s-a opus aderării României la Schengen. Naumescu susține că Viktor Orban ar putea alege să facă acest joc din motive interne, electorale, mai mult decât pentru a favoriza Rusia.

„Ungaria lui Viktor Orban s-ar putea opune aderării Ucrainei la UE până la alegerile din aprilie 2026, tot așa cum conservatorii din Austria s-au opus aderării României la Spațiul Schengen până la alegerile lor din 29 septembrie 2024. Din motive interne, electorale... Dar ce se va întâmpla cu Republica Moldova, prinsă "la pachet" cu Ucraina? Va fi Chișinăul o victimă colaterală a populismului antiucrainean al lui Viktor Orban și a convingerii lui că acest veto îi va aduce voturi la primăvară? Se vor pierde 8-9 luni prețioase pentru deschiderea clusterelor de negociere?”, se întreabă Naumescu, într-o postare pe Facebook.

Profesorul susține că este important de văzut dacă dosarul de integrare a Moldovei va fi decuplat de cel al Ucrainei, deși susține că semnele nu ar fi încurajatoare. Acesta susține că Orban va face o temă principală de campanie blocarea aderării Ucrainei la UE, fapt ce ar putea afecta indirect și Moldova.

„Va reveni în discuție ideea decuplării Republicii Moldova de Ucraina, evocată în luna mai de comisara pentru lărgire Marta Kos, și a evaluării meritocratice individuale a statelor candidate? Se va putea oare trece peste veto-ul Ungariei la Consiliul European din 23-24 octombrie, deși semnalele de la Copenhaga nu sunt până acum încurajatoare? Deocamdată, Orban pare să facă din rezistența la integrarea Ucrainei una din principalele sale teme electorale pentru aprilie 2026 și nu dă semne că această chestiune ar fi una tranzacțională pentru el, ca de obicei. Sau poate că "prețul" așteptat de Budapesta este foarte ridicat”, mai spune Naumescu.

Naumescu se întreabă cum va evolua situația și ridică și alte semne de întrebare privind viitorul unor proiecte importante ale Uniunii Europene.

„Se (mai) face sau nu zidul european al dronelor? Au reușit sau nu președinții Consiliului European și Comisiei Europene să convingă liderii statelor membre de oportunitatea și fezabilitatea acestui proiect al UE? Sau decizia de acțiune militară rămâne la nivelul statelor? Se transferă sau nu Ucrainei activele înghețate ale Rusiei din UE? Așteptăm răspunsuri la aceste întrebări importante”, mai spune Valentin Naumescu.

"Nu vrem să murim pentru Ucraina". Viktor Orbán va face orice este posibil să împiedice aderarea țării la UE. "Ne pare rău pentru ei, îi simpatizăm"

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat vineri, 3 octombrie, că maghiarii nu doresc să fie în aceeași Uniune Europeană ca și ucrainenii, argumentând că Ucraina are o „soartă foarte...
Viktor Orbán dă vina pe geografie pentru faptul că încă mai cumpără petrol rusesc: „Încerc să fiu un om puternic" VIDEO

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost întrebat de ce încă mai cumpără petrol de la ruși, în contextul în care președintele Volodimir Zelenski l-a criticat pentru acest lucru, precizând...
