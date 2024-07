Laura Codruța Kovesi merge în Republica Moldova. Ce vrea să-i învețe fosta șefă a DNA pe magistrați

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, va face o vizită la Chișinău, a anunțat premierul Republicii Moldova, Dorin Recean

Potrivit acestuia, vizita va avea loc în iulie sau în septembrie.

”Când am deschis negocierile, în cadrul conferinței interguvernamentale - la Luxemburg, cu mare plăcere am întâlnit-o pe doamna Codruța Kovesi și am convenit că fie în luna iulie, fie deja în luna septembrie va veni la Chișinău și vom avea întâlniri cu procurorii, cu judecătorii, cu INJ (nota red. Institutul Naţional al Justiției), cu cei de la facultatea juridică de la USM (nota red. Universitatea de Stat din Moldova) ca să încurajăm oamenii să fie integri, să fie profesioniști și foarte important ceea ce a menționa doamna Codruța Kovesi – curajoși”, a declarat Recean, potrivit newsmaker.md

Pe 25 iunie, la Luxemburg a avut loc prima conferință interguvernamentală Moldova-UE, care a marcat începutul negocierilor de aderare la UE. La eveniment a fost prezentă și Kovesi.

Fosta șefă a DNA a fost în Republica Moldova ultima dată în iulie 2022.

