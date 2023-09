Dacian Cioloș cere ca România să-și folosească dreptul de veto la nivel european până când va fi primită în Schengen: ”Trebuie să jucăm tare”

Eurodeputatul Dacian Cioloş (REPER) a declarat miercuri, 13 septembrie, la Strasbourg, că România ar trebui să-şi folosească dreptul de veto pe orice subiect care presupune unanimitate la nivel european, până când nu va fi rezolvată problema aderării la spaţiul Schengen.

Cioloș a precizat că le-a trimis în acest sens o scrisoare liderilor de la Bucureşti.

”Cu toate că avem încă multe obiective până la sfârşitul mandatului, din punctul meu de vedere şi din punctul nostru de vedere, ca români, nu putem trece ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat cu respingerea aderării României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen, blocajul pe care l-a provocat Austria, un blocaj nejustificat şi abuziv şi împotriva tratatelor Uniunii Europene”, a afirmat Cioloş într-o declaraţie de presă pentru jurnalişti români.

Declaraţia a fost dată după discursul despre starea UE susţinut în plenul PE de preşedinta CE, Ursula von der Leyen, care şi-a reiterat îndemnul ca cele două state să fie primite cât mai repede în spaţiul european de liberă circulaţie.

”Acest subiect nu este unul care priveşte doar bilateral România şi Austria sau România şi Bulgaria şi Austria şi Olanda, ci este un subiect european. Din punctul meu de vedere, nu putem merge mai departe cu alte decizii importante câtă vreme această problemă nu e rezolvată”, a declarat el.

”E vorba de un drept a 27 de milioane de cetăţeni europeni care le este refuzat în momentul de faţă. Comisia Europeană şi-a făcut treaba, Parlamentul European şi-a făcut treaba, am votat mai multe rezoluţii în ultimii ani pe acest subiect, e o susţinere puternică în Parlament European pentru aderarea României şi Bulgariei, însă Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene nu şi-a făcut treaba, şi acolo, din punctul meu de vedere, reprezentanţii României trebuie să fie foarte fermi începând de acum şi până când această problemă va fi rezolvată”, a mai spus Cioloş.

Eurodeputatul REPER a subliniat că ”România ar trebui să-şi folosească dreptul de veto pe orice subiect care presupune unanimitate la nivel european, până când liderii europeni nu rezolvă această problemă”.

”România poate să facă lucrul acesta. Poate şi trebuie să joace tare, pentru că e vorba de nişte drepturi ale cetăţenilor europeni, români şi bulgari. Mă gândesc aici, în primul rând, la cele câteva milioane de români care călătoresc de mai multe ori pe an între România şi alte state membre şi trebuie să stea la cozi la ştampilă pe paşaport, inutilă, de altfel. E doar o formalitate. Mă gândesc, evident, la miliardele de euro pe care oamenii de afaceri din România sau cei care lucrează în parteneriat cu România le pierd pentru că au costuri mai ridicate cu transporturile, din cauza acestei birocraţii suplimentare şi nejustificate”, a evidenţiat el.

”Ca să vorbim de o Europă care funcţionează bine, România trebuie să îşi impună punctul de vedere, pentru că are toate atuurile de partea ei. Am şi trimis astăzi o scrisoare către preşedintele României, Klaus Iohannis, către preşedintele Senatului, dl. Ciucă, şi către prim-ministru, dl. Ciolacu, cerându-le ca România, prin preşedinte şi prin Guvern, să fie foarte clară începând de acum înainte vizavi de atitudinea pe care o va avea în Consiliu până când această decizie va fi luată. Din punctul meu de vedere, până la sfârşitul acestui an trebuie rezolvată această problemă, altfel se închide de tot fereastra de oportunitate pentru cel puţin următorii doi ani, dacă nu trei ani. Deja am pierdut mult timp, deja dăm impresia că o lălăim, aşa cum s-a întâmplat şi cu alte discuţii din ţară şi cu alte subiecte din ţară, când trebuie să ne semnaleze alţii din afară ce se întâmplă pe teritoriul ţării noastre”, a adăugat Cioloş.

”România trebuie să fie foarte clară. România a fost şi este loială Uniunii Europene, valorilor europene, dar vocea României trebuie să fie auzită şi trebuie să fie ascultată”, a subliniat el.

”Vom avea în decembrie Consiliul European cu şefii de stat şi de guvern, când se adoptă concluzii ale Consiliului, ca de fiecare dată, şi acele concluzii nu se pot adopta decât în unanimitate, dacă toate statele membre sunt de acord. Şi acolo sunt menţionate toate deciziile Consiliului European, toate orientările politice ale Consiliului European, şi aici România, preşedintele Iohannis ar trebui să fie foarte clar că nu poate să fie de acord cu alte priorităţi ale Uniunii până când nu se rezolvă această problemă. Consiliul European, şefii de stat şi de guvern, ar trebui să dea instrucţiuni foarte clare tuturor miniştrilor de Interne ca în decembrie, la ultimul consiliu JAI din acest an, să adopte decizia de aderare a României şi Bulgariei la Schengen”, a încheiat Cioloş.

Bulgaria şi România au dovedit că fac parte din Schengen, arătând ”cele mai bune practici atât în ceea ce priveşte azilul, cât şi returnările” de migranţi, a declarat miercuri, în plenul Parlamentului European la Strasbourg, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său anual privind starea UE.

”Bulgaria şi România au dovedit că fac parte din spaţiul nostru Schengen. Aşadar, haideţi să le primim în sfârşit, fără nicio întârziere”, a îndemnat şefa Comisiei Europene.

