Suedia s-a răzgândit în privința aderării României la Schengen. Anunțul lui Bogdan Aurescu

Ardalan Shekarabi, purtătorul de cuvânt al Social democraților suedezi, a declarat că formațiunea sa nu se va opune intrării României în Spațiul Schengen.

Anunțul a fost făcut luni, 28 noiembrie, de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, care a salutat decizia într-un mesaj pe Twitter, precizând că a avut o discuție telefonică în acest sens cu oficialul suedez.

”Vă mulţumesc foarte mult, domnule Ardalan Shekarabi, pentru declaraţia dumneavoastră pozitivă de astăzi cu privire la aderarea României la Schengen şi ca urmare a discuţiei noastre foarte bune şi cuprinzătoare din 22 noiembrie. Aderarea României va face UE mai sigură”, a scris Bogdan Aurescu.

Thank you so much, Mr Ardalan Shekarabi @shekarabi, for your positive statement today regarding Romania's accession to #Schengen, also following our very good&comprehensive 📞talk on November 22. RO🇹🇩 accession will make EU🇪🇺 more secure. https://t.co/5z5ywgl39r