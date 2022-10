Precizările premierului olandez despre rezoluția Parlamentului de la Haga prin care respinge primirea României în Schengen

Premierul olandez, Mark Rutte, a transmis joi, 20 octombrie, în parlamentul naţional că, în principiu, țara sa nu este împotriva aderării Bulgariei şi României la Schengen, precizând că cele două ţări se pot alătura când sunt pregătite.

În opinia sa, pentru ambele ţări este nevoie de o actualizare a Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), care se face acum pentru România, dar nu şi pentru Bulgaria, ceea ce este o problemă, conform transcrierii declaraţiilor sale publicate pe site-ul legislativului olandez.

Rutte a menţionat şi faptul că misiunile care au loc în prezent în cadrul MCV nu au fost finalizate.

Ţările de Jos nu vor fi un obstacol, dar trebuie, de asemenea, să fie pregătite să fie stricte, corecte şi dedicate, a subliniat şeful guvernului olandez.

”Misiunea care are loc în prezent în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen nu este completă. În prezent, lipsesc (evaluările privind) Sistemul de Informații Schengen și modul în care sunt tratate returnările. Am discutat pe larg despre aceste aspecte cu Klaus Iohannis, președintele (României), când l-am întâlnit săptămâna trecută la Sibiu, când am vizitat trupele olandeze. Ne-am spus unul altuia că vom vedea mai întâi ce reiese din această misiune (de evaluare Schengen), în opinia noastră prea limitată. În plus, ne vom uita la ceea ce reiese din evaluarea MCV și împreună vom lua inițiativa față de Comisie în a spune: haideți să completăm rapid această misiune. Dacă acele rezultate arată că sunt pregătiți, atunci pot adera. Țările de Jos nu se vor opune, dar atunci (țările care aderă) trebuie să fie și stricte, corecte și angajate. Problema specifică cu Bulgaria este că MCV nu face parte din aceste discuții. De asemenea, sunt multe evoluții la nivel național (în Bulgaria), pentru că în prezent nu există un Guvern în exercițiu, ca să vorbim în termeni flamanzi. Atât despre extindere și Schengen”, a declarat premierul olandez, în Parlamentul de la Haga, potrivit Digi24.

Parlamentul Olandei a adoptat în aceeași zi o rezoluţie referitoare la aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen.

Decizia finală cu privire la extinderea spaţiului Schengen este luată în unanimitate de membrii UE care fac parte din acest spaţiu de liberă circulaţie.

În prezent, dintre ţările membre ale UE, doar Bulgaria, Croaţia, Cipru, Irlanda şi România nu fac parte din spaţiul Schengen, care include, de asemenea, state ce nu sunt membre ale blocului comunitar (Islanda, Norvegia, Elveţia şi Liechtenstein).

