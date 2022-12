România, dispusă să accepte "orice compromis" pentru aderarea la Schengen

Orice compromis în interesul României va fi acceptat, a declarat, joi dimineaţa, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, înainte de începerea reuniunii Consiliului JAI, care are loc la Bruxelles şi care are pe agendă aderarea ţării noastre la Schengen.

"Aici toate lucrurile se negociază, toate pot avea la un moment dat un compromis şi orice compromis în interesul României îl vom accepta. În acest moment, noi intrăm la dezbatere şi vot cu propunerea de aderare împreună - România şi Bulgaria. În funcţie de poziţionările fiecărui stat membru, (...) lucrurile pot evolua într-o direcţie sau alta, (...) cum am spus mandatul meu e să susţin aderarea României la spaţiul Schengen şi vot astăzi", a precizat Lucian Bode.

El a arătat că până la 1 ianuarie România este în măsură să pregătească frontiera externă Schengen, aşa cum cer toate reglementările în domeniu.

"Practic, dacă proiectul de decizie aflat pe ordinea de zi s-ar adopta, aşa cum este el prevăzut astăzi, cu ridicarea frontierelor terestre începând cu 1 ianuarie şi ridicarea frontierelor aeriene începând cu 26 martie, România este pregătită să intre în spaţiul Schengen cu ridicarea controalelor la frontieră, aşa cum prevede această decizie, pentru că am discutat şi am prezentat în toate forurile tehnice, am prezentat scenariile prin care relocăm resurse umane, tehnică, capabilităţi de pe frontiera de vest, pe frontiera de est, respectiv pe frontiera cu Serbia", a mai declarat ministrul român.

Ads

Bode a subliniat că România a pornit pe drumul către aderarea la Schengen împreună cu Bulgaria, însă interesul României este mai presus de orice.

"Acum, legat de ce şanse sunt să intrăm separat - noi am pornit pe acest drum împreună cu Bulgaria, am fost evaluaţi împreună cu Bulgaria, suntem într-un parteneriat cu Bulgaria şi într-o relaţie de bună vecinătate cu ei. Noi ne dorim să intrăm împreună, dar interesul României este mai presus de orice. România trebuie să fie membră a spaţiului Schengen începând cu anul 2023", a subliniat Bode, care a adăugat că "mandatul României este ferm".

Ads