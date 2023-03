Europarlamentarii romani, scenariu sumbru privind aderarea la Schengen: „Șansele pentru 2023 sunt foarte proaste”

Mai mulți europarlamentari români, de la partide diferite, au explicat că șansele României de a adera la spațiul Schengen scad pe zi ce trece, iar din toamnă va fi aproape imposibilă aderarea, în contextul în care în 2024 urmează noile alegeri europarlamentare.

Europarlamentarul și liderul PMP Eugen Tomac a explicat că va încerca să convingă Parlamentul European să intervină în procesul pe care acesta l-a deschis la Curtea de Justiție împotriva Austriei care s-a împotrivit României în decembrie anul trecut. Tomac a subliniat că este în interesul Parlamentului European să apere votul pe care l-a dat prin diferite rezoluții în ultimii ani, în favoarea aderării României. Acesta se declară convins că până în 2025, România nu va adera la Schengen.

„Vă dau în scris că anul acesta, şi nici anul viitor nu intrăm în Schengen. Un proces la Curtea de Justiţie a UE nu suspendă negocierile, nu blochează negocierile, ba mai mult, convingerea mea este că pune o presiune în plus”, a afirmat Tomac într-o intervenție pentru Prima News.

Liderul PMP a mai adăugat că România trebuie să convingă Austria să ridice veto-ul împotriva noastră.

„Ne trebuie o nouă abordare”

Din partea PSD, europarlamentarul Victor Negrescu a notat că misiunea României de a adera la Schengen va fi foarte dificilă dacă ea se va prelungi până în toamnă, indiferent de partidele care vor fi la guvernare.

Ads

”Am spus recent că poate ne trebuie o nouă abordare, o nouă stategie, să ridicăm miza jocului, să arătăm că blocarea aderării României a Schengen înseamnă un blocaj pentru tot ceea ce se întâmplă la nivel european, să arătăm mizele. (..) Foarte concret, trebuie să fim în spaţiul public european şi în presa europeană”, a notat Victor Negrescu.

Europarlamentarul a mai afirmat că țara noastră are mai multe mijloace prin care încearcă să mențină subiectul Schengen pe agenda europeană și să invalideze veto-ul dat de Austria în decembrie 2022.

„Să încercăm pe toate canalele să arătăm că acest veto blochează proiectul european şi de ce nu, că acest guvern de dreapta din Austria izolează Austria şi trebuie să îşi revizuiască comportamentul. Trebuie să lucrăm pe toate palierele, pe toate planurile, mult mai clar, mult mai precis dacă vrem să ajungem la un rezultat palpabil. Altfel doar ne plângem”, mai notat reprezentantul PSD din Parlamentul European.

Ads

„Guvernarea din România înrăutățește situația”

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță (fost membru USR) s-a arătat și el sceptic cu privire la șansele României de a adera la spațiul Schengen în perioada următoare, adăugând că în 2024 acestea vor fi nule.

”România putea să facă o diplomaţie reală, noi nu am avut vizite de stat. Am văzut doar acum pe ministrul Bode spunând că l-a invitat pe omologul său, au trecut 3 luni din 8 decembrie, atunci trebuiau făcute acele vizite de stat. Vizite prezidenţiale, de stat, tatonare. Ce au făcut croaţii, de fapt. Ei şi-au făcut temele bine, l-au dus pe premierul Nehammer la terminalul de gaz lichefiat, probabil au bătut palma asupra unor afaceri politice, au făcut diplomaţie politică. Faptul că noi nu suntem în Schengen ne costă sute de milioane în fiecare an şi asta costă economia românească”, a precizat europarlamentarul.

Acesta a continuat apoi criticile asupra guvernării, despre care spune că putea face „mult mai bine”, adăugând că „guvernarea din România înrăutăţeşte situaţia”.

Despre decuplarea de Bulgaria, Nicu Ştefănuţă a arătat că a întrebat experţii tehnici şi ”cam toţi au spus că ar fi o imposibilitate, pentru că suntem o masă terestră care ar fi greu ar fi de decuplat”, a conchis europarlamentarul.

Ads