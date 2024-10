Predoiu, înaintea consiliului JAI care discută aderarea la Schengen: ”Am aplicat şi am îndeplinit toate criteriile ”

România este pe deplin pregătită să intre în Spaţiul Schengen cu frontierele terestre, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, înaintea Consiliului JAI de la Luxemburg.

"Am aplicat şi am îndeplinit toate criteriile pentru a intra şi cu graniţele terestre. Implementăm perfect decizia Schengen aerian adoptată de Consiliu anul trecut în decembrie. Am redus semnificativ migraţia ilegală prin eforturile Poliţiei de Frontieră şi cooperare poliţienească. Vom continua să aplicăm toate procedurile Schengen şi suntem pregătiţi să implementăm toate instrumentele Schengen", a spus Predoiu.

El a precizat că, deşi joi nu este ziua adoptării unei decizii, este însă ziua în care se pregăteşte o astfel de decizie.

"Vom discuta cu colegii noştri în perspectiva unei astfel de decizii. Vom continua să cooperăm cu statele membre şi cu Comisia pentru a asigura în mod riguros securitatea frontierelor ţării noastre şi, implicit, ale UE", a afirmat ministrul român de Interne.

Zilele trecute, Cătălin Predoiu şi-a arătat convingerea că la Consiliul JAI România va primi semnalele pozitive în perspectiva unei decizii până la finalul anului 2024 privind aderarea ţării noastre la Spaţiul Schengen.

"Concret, în consiliul JAI din 10 octombrie se va discuta Eurobarometrul Schengen, adică situaţia din toate ţările membre Schengen, fără ca pe ordinea de zi să fie luarea unei decizii. Dar, în acelaşi timp, am acţionat diplomatic pentru ca în acest Consiliu să primim semnale puternice de sprijin pentru luarea unei decizii pozitive până la finalul acestui an. Sunt în permanent contact cu preşedinţia ungară, cu Comisia Europeană şi cu miniştrii de interne din statele UE pentru a ne promova obiectivul", declara Predoiu, potrivit site-ului MAI.

Ministrul român a avut, în perioada 2 - 5 octombrie, o serie de întâlniri la Viena, Praga şi Munchen pentru promovarea intrării României în Spaţiul Schengen cu frontiera terestră în anul 2024.

"Am avut întâlniri cu ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, ministrul ceh de interne, Vit Rakusan, ministrul bavarez de interne, Joachim Hermman, precum şi cu ministrul austriac de finanţe, nominalizat viitor comisar european pentru afaceri interne, Magnus Brunner. Am insistat în aceste discuţii pe meritele şi rezultatele României în protejarea frontierelor naţionale şi ale UE, combaterea migraţiei iregulare şi ilegale şi aplicarea impecabilă a tuturor sistemelor şi codurilor Schengen", mai spunea zilele trecute Cătălin Predoiu.

