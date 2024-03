Cea mai importantă extindere a NATO din ultimele decenii. Suedia a devenit, oficial, al 32-lea stat membru al alianței

Suedia s-a alăturat oficial joi, 7 martie, NATO, devenind al doilea nou membru al alianţei militare după invazia Rusiei în Ucraina şi al 32-lea membru cu drepturi depline al Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic de la a cărui fondare se împlinesc, anul acesta, 75 de ani, relatează Reuters.

”Suedia este în prezent membră NATO. Mulţumim tuturor aliaţilor pentru că ne-au primit ca al 32-lea membru. Ne vom strădui să fim uniţi, solidari şi să împărţim sarcinile şi vom adera pe deplin la valorile Tratatului de la Washington: libertate, democraţie, libertate individuală şi statul de drept. Mai puternici împreună”, a scris pe X premierul suedez Ulf Kristersson.

Sweden is now a NATO member. Thank you all Allies for welcoming us as the 32nd member. We will strive for unity, solidarity and burden-sharing, and will fully adhere to the Washington Treaty values: freedom, democracy, individual liberty and the rule of law. Stronger together.

”Este oficial - Suedia este acum al 32-lea membru al NATO, ocupând locul cuvenit la masa noastră. Aderarea Suediei face NATO mai puternică, Suedia mai sigură și întreaga Alianță mai sigură. Aștept cu nerăbdare să ridic steagul lor la sediul NATO luni”, a scris pe X și șeful NATO, Jens Stoltenberg.

It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO , taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday.

Ulf Kristersson a înmânat joi guvernului american documentaţia finală, ultimul pas dintr-un proces îndelungat de obţinere a sprijinului tuturor membrilor pentru a adera la alianţa militară. Washingtonul primeşte instrumentele de ratificare ca depozitar al Tratatului Altanticului de Nord.

”Lucrurile bune se întâmplă celor care aşteaptă cu răbdare”, a declarat secretarul de stat american, Antony Blinken, în timp ce primea documentele de aderare a Suediei de la Kristersson. ”Acesta este un moment istoric pentru Suedia, pentru alianţa noastră şi pentru relaţia transatlantică”, a spus Blinken.

❗️🇸🇪 Swedish Prime Minister Ulf Kristersson handed over documents on the country's accession to NATO to #US Secretary of State Antony Blinken.

Thus, the procedure for the country to join the alliance is officially completed.#NATO Secretary General Jens Stoltenberg announces… pic.twitter.com/4tx5nKEBGL