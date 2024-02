NATO se extinde oficial la 32 de membri. Votul istoric dat după luni întregi de tergiversări

Parlamentul ungar a ratificat luni, 26 februarie, aderarea Suediei la NATO, ultima etapă a aderării acestei ţări nordice la Alianţa Nord-Atlantică, relatează AFP.

Această ratificare are loc după o lungă aşteptare şi un drum haotic, în urma unor tărăgănări ale Turciei urmate de un vot pozitiv în ianuarie şi tărăgănări ale premierului naţionalist ungar, Viktor Orban.

Liderul naţionalist, care se remarcă în cadrul UE prin menţinerea unor legături strânse cu Kremlinul, şi-a exprimat de mult timp sprijinul în principiu faţă de candidatura suedeză, însă a tergiversat procesul. Înainte de a încheia ratificarea, cerea ”respectul” Stockholm-ului, pe care-l cosidera prea critic faţă de politica sa.

Situaţia s-a deblocat până la urmă în ultimele săptămâni.

O vizită a premierului suedez Ulf Kristersson în Ungaria a reprezentant epilogul unui ”lung proces în vederea restabilirii încrederii”, potrivit lui Viktor Orban.

În vederea pecetluirii acestei cooperări, cele două ţări au anunţat că Budapesta a cumpărat patru avioane de luptă din Suedia, care să-i consolideze flota actuală de 14 avioane de tip Gripen.

După invadarea Ucrainei de către Rusia, Suedia şi-a anunţat, în mai 2022, candidatura la NATO, în acelaşi timp cu Finlanda, devenită în aprilie 2023 cel de-al 31-lea membru al acestei organizaţii, după ce toţi membrii alianței i-au ratificat aderarea.

Mesajul șefului NATO

Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a salutat votul din Parlamentul Ungariei.

”Acum, că toți membrii au aprobat, Suedia va deveni al 32-lea aliat NATO. Calitatea de membru a Suediei ne va face pe toți mai puternici și mai siguri”, a scris Stoltenberg la X.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer.