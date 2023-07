Stoltenberg l-a convins pe Erdogan să accepte aderarea Suediei la NATO. ”Este un pas istoric”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat luni seară, pe Twitter, că a obținut acordul președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, în legătură cu aderarea Suediei la NATO.

”Mă bucur să anunț că Președintele Erdogan a fost de acord să înainteze protocolul de aderare a Suediei Marii Adunări Naționale cât mai curând posibil și să asigure ratificarea. Acesta este un pas istoric care îi face pe toți aliații NATO mai puternici și mai siguri”.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba