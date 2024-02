Ambasadoarea Statelor Unite la NATO, Julianne Smith, a declarat marţi, 13 ianuarie, într-un briefing de presă, că nu este de aşteptat ca la summitul Alianţei din această vară Ucraina să primească invitaţia de a adera la organizaţia militară occidentală.

Summitul NATO din această vară se va ţine la Washington şi are o semnificaţie aparte, pentru că va marca cei 75 de ani de existenţă ai alianţei militare occidentale. Tocmai din această cauză, unele voci spuneau, anul trecut, după summitul NATO de la Vilnius, că Ucraina ar trebui să primească invitaţia de a adera la Washington, ca un semnal cu încărcătură simbolică.

Kievul ar fi vrut să primească această invitaţie încă de la summitul din 2008 de la Bucureşti, însă atunci aliaţii au decis să ofere Ucrainei doar o perspectivă generală de a adera, „când va fi deplin pregătită”, fără a-i da un orizont concret de timp.

La summitul de la Vilnius de anul trecut, când Ucraina obţinuse unele rezultate remarcabile în războiul împotriva Rusiei, preşedintele Volodimir Zelenski ar fi dorit şi spera să primească acestă invitaţie de aderare. Nu s-a întâmplat, din cauza reticenţelor avute de unii aliaţi, inclusiv de Statele Unite, care se temeau că un astfel de gest ar declanşa o confruntare directă a Alianţei Nord-Atlantice cu Rusia. În schimb, la iniţiativa G7, căruia i s-au alăturat mai multe alte ţări, Ucraina a obţinut o serie de garanţii de securitate bilaterale, care să o ajute să facă faţă ameninţărilor de securitate până la o aderare deplină la NATO.

Întrebată, marţi, într-o conferinţă de presă online, ce şanse are Kievul de a primi invitaţia de a se alătura NATO la summitul din vara aceasta de la Washington, Julianne Smith, ambasadoarea SUA la NATO, a spus că nu se aşteaptă ca Alianţa să adreseze o invitaţie de aderare Ucrainei, „în această conjunctură”.

„Anul trecut, Alianţa a fost destul de clară, aliaţii au spus explicit că viitorul Ucrainei este în NATO, deci am reafirmat ceea ce am spus în 2008, când aliaţii au convenit că Ucraina va deveni membră a NATO. Am făcut multe eforturi de la summitul de la Vilnius de anul trecut şi am făcut o serie de paşi pentru a continua să-i ajutăm pe prietenii noştri din Ucraina cu reformele necesare în ţara lor pentru a se apropia şi mai mult de integrarea euro-atlantică, atât în UE, cât şi în NATO, dar mai ales vom continua să sprijinim Ucraina să câştige pe câmpul de luptă”, a declarat Julianne Smith.

„Cât despre summitul din vara aceasta, nu mă aştept ca Alianţa să adreseze o invitaţie de aderare Ucrainei în această conjunctură”, a continuat ambasadoarea. „Mă aştept ca aliaţii să semnaleze că NATO va continua să se apropie şi mai mult de Ucraina şi că facem paşi concreţi să fim o punte între stadiul în care suntem acum şi o apartenență deplină. Deci urmăriţi ceea ce se va întâmpla la summit”, a îndemnat reprezentanta Washingtonului la NATO.

„Ne-am dori foarte mult ca preşedintele Zelenski să ni se poată alătura în persoană şi cred că va continua să audă unitatea şi hotărârea de nezdruncinat a aliaţilor de a-i sprijini ţara”, a adăugat Julianne Smith. Însă şi mai important, a subliniat ambasadoarea, va fi ca aliaţii să îi arate lui Vladimir Putin că „nu pleacă nicăieri” atunci când este vorba de sprijinul pentru Ucraina şi că vor continua să-i sprijine pe ucraineni atât timp va fi necesar.

Declaraţiile ambasadoarei şi apelul la unitatea NATO pentru a ajuta în continuare Ucraina vin în contextul în care ajutorul militar american pentru Kiev este blocat în Congres din cauza disputelor dintre republicani şi democraţi.

În plus, fostul preşedinte Donald Trump, care va fi cel mai probabil într-o cursă strânsă cu actualul preşedinte Joe Biden pentru a ajunge din nou la Casa Albă, a pus la îndoială articolul 5 din tratatul fondator al NATO care se referă la solidaritatea reciprocă a membrilor şi a invitat Rusia, într-o exacerbare retorică de campanie, să-i atace pe acei membri care nu alocă suficiente fonduri pentru apărare. Julianne Smith a calificat, marţi, aceste afirmaţii drept „periculoase şi iresponsabile”.