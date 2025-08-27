Lituania îndeamnă UE să ocolească dreptul de veto al Ungariei în negocierile cu Ucraina pentru aderare

Lituania îndeamnă Uniunea Europeană să găsească o modalitate de a ocoli veto-ul Ungariei în negocierile de aderare a Ucrainei la UE, solicitând „măsuri decisive”, a relatat postul public lituanian de radio LRT pe 27 august, citând o scrisoare pe care a analizat-o, scrie kyivindependent.com.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, al cărui guvern este considerat pe scară largă ca fiind cel mai prietenos cu Kremlinul din blocul european, a obstrucționat în mod repetat calea Ucrainei către UE.

Într-o scrisoare trimisă capitalelor UE săptămâna trecută, înainte de o reuniune informală a miniștrilor de externe de la Copenhaga, pe 1 și 2 septembrie, Lituania îndeamnă blocul să ia măsuri concrete pentru a face ca cererea de aderare a Ucrainei să fie „tangibilă și ireversibilă”.

Vilnius propune, se pare, lansarea negocierilor de aderare la nivel tehnic cu Ucraina și Moldova, fără Ungaria, cu condiția ca celelalte 26 de state membre să fie de acord.

Aprobarea formală ar putea urma ulterior, în cazul în care Budapesta își schimbă poziția sau conducerea, a scris publicația.

Conform scrisorii, inacțiunea ar putea slăbi sprijinul public din Ucraina și ar eroda voința instituțională a țării de a continua reformele. În schimb, începerea discuțiilor ar stimula moralul Ucrainei și ar consolida impulsul reformelor, se arată în comunicat.

La începutul lunii august, președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în timpul recentei sale vizite la Washington, i-a cerut omologului său american, Donald Trump, să-l ajute să împiedice Budapesta să obstrucționeze procesul de aderare a Ucrainei la UE. El a adăugat că Trump a promis că echipa sa va analiza problema.

Ads

Politico a relatat pe 27 august, citând un diplomat nedivulgat, că Trump a făcut apel la Orban pentru a ridica veto-ul și că acest lucru a schimbat dinamica.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la scurt timp după ce Rusia a început războiul în 2022 și i s-a acordat statutul de candidat în câteva luni.

Budapesta a blocat în mod repetat sancțiunile împotriva Rusiei și a întârziat ajutorul militar acordat Ucrainei. În iunie, Consiliul European nu a reușit să adopte în unanimitate o declarație de susținere pentru Ucraina, după ce Ungaria a refuzat din nou să o susțină.

Aproape toate statele membre ale UE au convenit în iunie că Ucraina este pregătită să deschidă clusterul Fundamentals, dar negocierile formale pot începe doar cu acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre.

Ads