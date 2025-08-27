Lituania îndeamnă UE să ocolească dreptul de veto al Ungariei în negocierile cu Ucraina pentru aderare

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 17:49
167 citiri
Lituania îndeamnă UE să ocolească dreptul de veto al Ungariei în negocierile cu Ucraina pentru aderare
Premierul Ungariei, Viktor Orban FOTO Hepta

Lituania îndeamnă Uniunea Europeană să găsească o modalitate de a ocoli veto-ul Ungariei în negocierile de aderare a Ucrainei la UE, solicitând „măsuri decisive”, a relatat postul public lituanian de radio LRT pe 27 august, citând o scrisoare pe care a analizat-o, scrie kyivindependent.com.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, al cărui guvern este considerat pe scară largă ca fiind cel mai prietenos cu Kremlinul din blocul european, a obstrucționat în mod repetat calea Ucrainei către UE.

Într-o scrisoare trimisă capitalelor UE săptămâna trecută, înainte de o reuniune informală a miniștrilor de externe de la Copenhaga, pe 1 și 2 septembrie, Lituania îndeamnă blocul să ia măsuri concrete pentru a face ca cererea de aderare a Ucrainei să fie „tangibilă și ireversibilă”.

Vilnius propune, se pare, lansarea negocierilor de aderare la nivel tehnic cu Ucraina și Moldova, fără Ungaria, cu condiția ca celelalte 26 de state membre să fie de acord.

Aprobarea formală ar putea urma ulterior, în cazul în care Budapesta își schimbă poziția sau conducerea, a scris publicația.

Conform scrisorii, inacțiunea ar putea slăbi sprijinul public din Ucraina și ar eroda voința instituțională a țării de a continua reformele. În schimb, începerea discuțiilor ar stimula moralul Ucrainei și ar consolida impulsul reformelor, se arată în comunicat.

La începutul lunii august, președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în timpul recentei sale vizite la Washington, i-a cerut omologului său american, Donald Trump, să-l ajute să împiedice Budapesta să obstrucționeze procesul de aderare a Ucrainei la UE. El a adăugat că Trump a promis că echipa sa va analiza problema.

Politico a relatat pe 27 august, citând un diplomat nedivulgat, că Trump a făcut apel la Orban pentru a ridica veto-ul și că acest lucru a schimbat dinamica.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la scurt timp după ce Rusia a început războiul în 2022 și i s-a acordat statutul de candidat în câteva luni.

Budapesta a blocat în mod repetat sancțiunile împotriva Rusiei și a întârziat ajutorul militar acordat Ucrainei. În iunie, Consiliul European nu a reușit să adopte în unanimitate o declarație de susținere pentru Ucraina, după ce Ungaria a refuzat din nou să o susțină.

Aproape toate statele membre ale UE au convenit în iunie că Ucraina este pregătită să deschidă clusterul Fundamentals, dar negocierile formale pot începe doar cu acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre.

Răsturnare de situație în cazul șefiei SRI. După un suveranist, un „soroșist” este vehiculat ca fiind propunerea lui Nicușor Dan
Răsturnare de situație în cazul șefiei SRI. După un suveranist, un „soroșist” este vehiculat ca fiind propunerea lui Nicușor Dan
Un alt nume intră pe lista persoanelor vehiculate ca fiind susținute de președintele Nicușor Dan pentru șefia SRI. După Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Mircea Abrudean, acum unele...
„Miruță bate câmpii cu grație”. Certuri noi în Coaliție, pe motivul reducerii numărului de membri în consiliile de administrație
„Miruță bate câmpii cu grație”. Certuri noi în Coaliție, pe motivul reducerii numărului de membri în consiliile de administrație
O dispută deschisă între partidele din Coaliție a izbucnit după propunerea de a reduce numărul membrilor din consiliile de administrație ale companiilor de stat, iar acuzațiile au curs din...
#aderare Ucraina UE, #Lituania, #drept veto ungaria , #Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Lamine Yamal a confirmat relatia si i-a facut iubitei sale un cadou spectaculos, de cateva sute de mii de euro
Digi24.ro
VIDEO Sentinele CCTV. O drona ruseasca, de recunoastere, a aterizat in Ucraina, pentru reincarcare. "Este o schimbare a tacticii"
Adevarul.ro
Adevarul despre ajutorul dat de Romania Ucrainei. "Strategia noastra lasa loc pentru teoria conspiratiei si dezinformarile rusesti"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum poate fi „înarmată“ Ucraina pentru negocierile cu Putin. Analiză a Foreign Affairs
  2. Germania își consolidează apărarea: înființează un Consiliu permanent de securitate, aprobă serviciul militar voluntar și se pregătește să reintroducă armata obligatorie
  3. Crivățul economic bate peste Rusia: ministrul Finanțelor l-a anunțat pe Putin că își reduce prognoza de creștere economică pentru 2025 de la 2,5% la 1,5%
  4. Lituania îndeamnă UE să ocolească dreptul de veto al Ungariei în negocierile cu Ucraina pentru aderare
  5. "Fie ca cerul de deasupra țării voastre să fie mereu senin". Felicitarea transmisă de Lukașenko pentru Republica Moldova de Ziua Independenței sună mai mult a amenințare
  6. Alertă de securitate în Moldova. Pro-rușii lui Ilan Șor au vrut să blocheze coloanele liderilor UE așteptați la Chișinău de Ziua Independenței. Jurnaliștii, amenințați cu moartea
  7. Vila "bunga-bunga" a lui Silvio Berslusconi este scoasă la vânzare. Familia fostului premier cere un preț exorbitant pentru domeniul dotat cu heliport, buncăr nuclear și propriul vulcan
  8. Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO
  9. În Statele Unite, libertatea de exprimare e doar o vorbă-n vânt. Au criticat public politica lui Trump și au fost trimiși în concediu forțat
  10. Un neurochirurg folosea poze din operații pe site-uri de matrimoniale. Pe unele femei le amenința că le torturează sau le îneacă