Ungaria sfidează iar UE și spune că nu va permite aderarea Ucrainei la blocul european. "Ne-ar distruge securitatea și agricultura"

Ungaria își menține opoziția față de aderarea Ucrainei la UE și nu este interesată de argumentația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici măcar Rusia nu se opune acestei aderări, a transmis vineri, 5 septembrie, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agenției MTI.

Zelenski argumentează în zadar că Rusia nu se împotrivește aderării Ucrainei la UE, întrucât poziția guvernului ungar nu este determinată din străinătate, a explicat Szijjarto într-o postare pe Facebook, după ce mai devreme în aceeași zi Zelenski a făcut din nou remarci pe acest subiect, după o întâlnire cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.

"El (Zelenski) crede că respingerea de către Ungaria a aderării Ucrainei la UE este de neînțeles întrucât chiar și Rusia nu i se opune. Ei bine, Zelenski are încă o dată impresia că abordarea lui se aplică tuturor celorlalți", a afirmat ministrul Szijjarto.

"Spre deosebire de cazul său, poziția noastră nu este determinată din exterior. Nu ne interesează ce cred cei de la Moscova despre aderarea Ucrainei la UE", a menționat ministrul ungar în continuare.

Cetățenii unguri "nu doresc ca ucrainenii să ne distrugă agricultura, piața muncii și securitatea", a enumerat Szijjarto principalele motive pentru care guvernul premierului ungar Viktor Orban respinge intrarea Ucrainei în UE. "Așadar, oricât de multă încredere ar avea Zelenski în ruși, noi nu vom susține aderarea Ucrainei la UE", a încheiat ministrul ungar de externe.

Zelenski a anunțat luna trecută că i-a cerut președintelui american Donald Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu mai obstrucționa procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situația drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară și blocarea majorității fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană, care contestă politica suveranistă a lui Orban și îl acuză de încălcarea "statului de drept" prin acțiuni precum respingerea migranților ilegali, limitarea drepturilor comunității LGBT și, mai recent, adoptarea unei legislații ce restrânge finanțările din străinătate pentru ONG-uri și presă în Ungaria.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat săptămâna aceasta că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, în schimb consideră inacceptabilă intrarea acestei țări în NATO. El a reafirmat vineri că Rusia se opune inclusiv prezenței unor trupe NATO - și a unor trupe străine în general - în Ucraina, în timp ce Zelenski și susținătorii săi europeni insistă asupra desfășurării unor trupe ca garanție de securitate pentru Ucraina în cazul unei încetări a focului.

"Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul acțiunilor militare, acestea vor fi ținte legitime", a avertizat Putin. Trupele străine în Ucraina vor rămâne o țintă a Rusiei chiar dacă se va ajunge la un acord de pace, a adăugat liderul de la Kremlin.

