Campania de extindere a UE continuă. Comisia Europeană recomandă deschiderea negocierilor cu Bosnia şi Herţegovina VIDEO

Comisia Europeană va recomanda celor 27 de state membre să deschidă negocieri de aderare cu Bosnia şi Herţegovina, aceasta fiind cea mai recentă decizie în cadrul unei campanii de extindere a UE care a luat amploare după invazia Rusiei în Ucraina.

Salutând "progresul impresionant" înregistrat de mica ţară din Balcani, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi, 12 martie, că Bruxellesul va recomanda celor 27 de state membre să deschidă negocieri oficiale în vederea aderării, o decizie care deja a fost luată, la sfârşitul anului 2023, în cazul Ucrainei şi Moldovei.

Since we granted candidate status, Bosnia and Herzegovina has taken impressive steps towards us.

Today the College will decide to recommend to the Council to open accession negotiations with BiH.

Their future lies in our Union. pic.twitter.com/ECFwbnEp7u