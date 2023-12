Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a anunţat joi seară, 14 decembrie, că liderii UE au decis să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova, ceea ce înseamnă că Ungaria a renunţat la dreptul său de veto.

De asemenea, Consiliul European a decis ca Georgiei să-i fie acordat statutul de candidat la aderarea la UE.

UE va deschide, de asemenea, negocierile cu Bosnia şi Herţegovina odată ce va fi atins gradul necesar de conformitate cu criteriile de aderare şi a invitat Comisia să prezinte un raport până în martie în vederea luării unei astfel de decizii.

Deschiderea negocierilor cu Bosnia-Herţegovina era susţinută puternic de Austria, care semnalase că s-ar împotrivi unei aderări accelerate a Ucrainei şi Republicii Moldova.

”Un semnal clar de speranţă pentru popoarele lor şi pentru continentul nostru”, a scris Charles Michel pe reţeaua socială X.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…

Chiar şi joi dimineaţa, când liderii UE s-au reunit, Viktor Orban insistase că UE nu ar trebui să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina, semnalând că îşi va menţine veto-ul.

A strategic decision and a day that will remain engraved in the history of our Union

Proud that we have lived up to our promises and delighted for our partners