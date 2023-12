Viktor Orban a părăsit sala înainte ca liderii UE să anunțe începerea negocierilor aderării Ucrainei la Uniune. Declarația premierului ungar VIDEO

Premierul Ungariei Victor Orban a părăsit sala în care se aflau liderii UE care au anunțat joi seara, 14 decembrie, începerea negocierilor de aderare la Uniune ale Ucrainei și Republicii Moldova.

Liderii Uniunii Europene au convenit joi în mod neașteptat să deschidă discuții de aderare cu Ucraina, lucru pe care premierul ungar Viktor Orban a promis să-l blocheze de câteva săptămâni, arată reuters.

Diplomații și oficialii UE au spus că Orban a fost de acord să părăsească sala, știind că ceilalți lideri vor merge mai departe și vor vota Ucraina.

Premierul ungar a precizat pe Facebook că s-a abținut de la vot pentru ceea ce el a numit o „decizie proastă”. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat decizia.

"Ungaria nu vrea să împărtăşească responsabilitatea" acestei alegeri "iraţionale" a celorlalte 26 de ţări şi deci "s-a abţinut", a afirmat Viktor Orban într-o înregistrare postată pe Facebook.

El a repetat că "Ucraina nu este pregătită”.

Hungarian Prime Minister Viktor Orbán left the room when EU leaders voted in favor of starting membership talks with Ukraine

This was reported by The Guardian, citing three eurodiplomats.

Even just before the start of the EU summit, Orban continued to say that Ukraine is not… pic.twitter.com/J9E7Y2V3MO