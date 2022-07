Ce adeziv se folosește pentru polistiren?

Când vine vorba de adezivi, nu există un produs universal, pe care să îl putem utiliza cu orice tip de material și în orice aplicație. În timp ce un tip de adeziv poate fi soluția perfectă pentru un anumit proiect, același adeziv poate fi o alegere nefericită în alte situații. Tocmai de aceea, atunci când lucrezi cu polistiren este nevoie să alegi un adeziv special formulat pentru acest material.

Pentru a afla mai multe informații despre adezivii pentru polistiren poți parcurge acest articol în care vei găsi și recomandări utile oferite de Econstrukt, pe care te poți baza în proiectele tale. Econstrukt este un retailer român specializat în comercializarea materialelor auxiliare pentru construcții, precum și în furnizarea de soluții eficiente pentru diverse aplicații din domeniul amenajărilor.

Cei mai buni adezivi pentru polistiren

Dacă ești în căutarea unui adeziv puternic și rezistent pentru polistiren, este necesar să cunoști proprietățile pe care trebuie să le aibă.

Lipsa solvenților este primul aspect de care trebuie să ții cont atunci când achiziționezi un adeziv pe care plănuiești să îl folosești pentru polistiren. Motivul este cât se poate de clar: solvenții acționează asupra polistirenului și îl dizolvă. În plus, în urma dizolvării sau topirii polistirenului rezultă compuși volatili toxici, care îți pot dăuna.

De asemenea, un adeziv bun pentru polistiren trebuie să fie ușor de folosit și să aibă vâscozitatea ideală, astfel încât să nu existe riscul de a rămâne cu un dezastru de curățat în jur atunci când finalizezi proiectul. Așadar, pentru că nimeni nu își dorește ca adezivul să ajungă accidental pe suprafețe de unde este greu sau imposibil de curățat, este recomandat să ai în vedere și acest aspect.

RINO – Recomandarea Econstrukt în materie de adeziv pentru polistiren

Pentru lipirea tuturor tipurilor de obiecte decorative din polistiren, pentru lipirea plăcilor pentru izolatii și a foliilor din polistiren, Econstrukt recomandă utilizarea de adezivi RINO special formulați pentru astfel de proiecte.

Adezivul RINO pentru polistiren are o priză inițială foarte bună, capacitate sporită de umplere și rezistență finală extrem de puternică. Cu o textură sub formă de pastă, adezivul RINO are vâscozitatea ideală pentru a asigura o folosire ușoară, indiferent dacă alegi să aplici produsul manual sau cu pistolul special.

Formula adezivului RINO pentru polistiren este lipsită de solvenți, ceea ce înseamnă că nu există riscul de a compromite materialul. Îl poți folosi cu încredere inclusiv pe bucăți subțiri și înguste de polistiren, așa cum sunt baghetele și plăcile ornamentale. Pentru suprafețe extrem de poroase, Econstrukt recomandă aplicarea unei amorse în prealabil, pe care o poți obține amestecând adeziv RINO diluat cu 5-10 % apă.

În ceea ce privește aderența la suprafața suport, adezivul RINO poate fi folosit fără nicio problemă pe suprafețe poroase, precum beton, tencuială, piatră, lemn, PAL, plafoane decorative pentru tavan, plăci aglomerate, pereți zugrăviți sau OSB.

Dacă ai nevoie să lipești plăci de polistiren pe o suprafață extinsă și îți dorești să faci o economie cât mai mare, trebuie să știi că nu vei avea nevoie de prea mult produs pentru a obține o aderență mare. Consumul aproximativ este de 1 kg de adeziv la fiecare 4-6 m².

În funcție de nevoile pe care le ai și de proiectul tău, ai de ales între două variante: adezivi RINO la cartus de 470g, prevăzuți cu aplicator (pot fi folosiți utilizand un pistol special) sau adezivi RINO care se aplică manual, disponibili în recipiente cu capacitate mai mare, de 1 sau 4 kg.

Ai nevoie de adezivi pentru polistiren? Consultă oferta de produse din magazinul online Econstrukt, unde vei găsi adezivul ideal pentru lipirea cadrelor de polistiren, precum și produse care pot fi utilizate în cazul în care vrei să montezi sau să lipești rapid plăci decorative pentru pereți și tavan, ornamente sau plăci pentru izolații.

