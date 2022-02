Golgeterul Ligii a doua a cules flori în Olanda: "Mă trezeam dimineața la 4, a fost o experiență foarte grea"

Adi Chică–Roșă, atacantul lui FC Buzău, are o poveste impresionantă! La 18 ani, pentru că nu a mai primit nicio ofertă de a continua fotbalul, a plecat în “Țara Lalelor” la cules de crizanteme santini.

Adi Chică–Roșă, golgheterul Ligii a II-a, cu 14 goluri în 32 de partide, are o poveste desprinsă din filme! După ce a terminat liceul a luat o pauză forțată de la fotbal și a plecat la muncă în străinătate ca să poată să se întrețină.

“Am plecat în Olanda pentru un an și trei luni la cules de flori. După ce am terminat junioratul, nu am mai avut nicio opțiune să continui cu fotbalul.” – Adi Chică-Roșă, atacant, FC Buzău.

Viața în Olanda nu a fost deloc ușoară pentru tânărul de 18 ani. A muncit câte 11 ore pe zi.

„A fost o experiență foarte grea, mă trezeam dimineața la 4-5, mergeam la serviciu, munceam până seara la 5, 6” – Adi Chică-Roșă, atacant, FC Buzău.

În „Țara Lalelelor”, Adi nu a cules lalele. „Am cules și plantat crizanteme santini. Nu mi-a fost deloc ușor” – Adi Chică-Roșă, atacant, FC Buzău.

Își dorește să ajungă la o echipă din străinătate

Norocul i-a surâs din nou când a venit în țară, în vacanță. „Am continuat cu fotbalul mai mult din pasiune la o echipă din Liga a 4 a. Apoi am primit un telefon de la antrenorul de la echipa a doua a Botoșaniului care era în liga a treia, să joc acolo, la FC Botoșani. Așa am primit o a doua șansă” – Adi Chică-Roșă, atacant, FC Buzău.

Atacantul Buzăului țintește sus acum.

„Vreau să ajung la o echipă din Liga I, iar după, la una din străinătate” – Adi Chică-Roșă, atacant, FC Buzău.

Va fi cumpărat de FC Buzău

Până la un transfer în Liga I, Adi Chică-Roșă este decis să rămână la FC Buzău și să își ajute echipa să prindă play-off-ul Ligii a II-a.

„Am fost primit foarte bine la Buzău, avem un colectiv extraordinar. Scopul meu nu este neapărat să înscriu multe goluri, ci să îmi ajut echipa. Cele mai importante meciuri sunt cele trei din ultimele etape ale sezonului regular, cu Astra, Petrolul și Concordia. Ne dorim enorm să prindem play -off -ul” – Adi Chică-Roșă, atacant, FC Buzău.

Împrumutat de FC Buzău de la Botoșani în 2020, Adi Chică-Roșă a evoluat în 32 de meciuri din Liga a II-a și a înscris 14 goluri. Șefii de la Buzău negociază cumpărarea definitivă a atacantului în vârstă de 23 de ani.

