Chef Adi Hădean, despre cei care fumează țigări electronice în restaurante: "Nu cred că arderea e problema, cred că nesimțirea e problema"

Deși fumatul este interzis în spațiile închise, fumătorii au găsit o cale să fumeze folosind dispozitive electronice.

În unele locuri este interzisă și folosirea acestora, dar unii cer totuși permisiunea să le utilizeze.

Mirosul emanat este greu de suportat de nefumători, iar cea mai mare problemă este în restaurante.

Este problema ridicată de Chef Adi Hădean, într-o postare pe Facebook.

"Nu cred că arderea e problema, cred că nesimțirea e problema, iar problema asta nu are cum să fie rezolvată de încălzire, poate de educație, în timp, pentru generațiile viitoare.

Sigur, ar ajuta ca și cârciumarii să nu mai fie găini și preșuri, și să le spună oaspeților cum să se poarte-n public. Nu așa, urât, cum fac eu acum, ci mai “pă elegans” (mai vin oameni și-n atelierul meu, și vor Iqos sau alte sisteme electronice de împuțit aerul, îi rog frumos, le explic care-i treaba cu mirosul, aromele și pairingul, și înțeleg toți).

Pe scurt, aproape că-mi doresc să se fumeze din nou în restaurante, mahoarcă old school, că mizeriile astea de le bagă-n fizic oamenii mai nou îmi întorc stomacul pe dos instantaneu și uite ce draci scot din mine", a scris Adi Hădean pe Facebook.

"Peste tot mirosul ăsta"

Situația este dezbătută și de alții în mediul online.

"Mai sunt persoane care s-au săturat de mizeriile astea? Sincer mai bine lăsau fumatul în interior decât aceste infecții. Merg la restaurant, stand-up, cinema, mall, etc. Și peste tot mirosul ăsta de hoit împuțit și cumva tot eu mă simt aiurea că trebuie să suport.

Înțeleg viciile (am fumat 15 ani, nici când fumam nu suportam mirosul), dar nu ai cum să îi obligi pe alții să stea in mirosul ăsta infect. (Gen efectiv nu vă e rușine, nu vă simțiți puțin că mirosiți a șobolan ud-posibil mort?).

Pe lângă miros acel abur (împuțit și infect) este și dăunător pentru sănătate - o spun chiar ei (iqos glo) oficial, pe lângă alte studii. Mai sunteți care v-ați săturat sau sunt doar eu oaia neagră? Ne unim forțele și punem de o petiție?", a propus un utilizator al platformei Reddit.

"Nu vreau să vă stric fericirea, dar era mai rău atunci. Am fost recent într-o țară în care încă se fumează la interior. Fum să-l tai cu cuțitul. Am scos hainele pe balcon când am ajuns la cazare, să stea în frig, să le bată vântul. 3 zile a mirosit geaca folosită în prima seară. Miroseam ca naiba. Sigur, nici mirosul ăsta nu e tocmai plăcut. E și mai nașpa în anumite condiții: teatru, film, bibliotecă, sala palatului, etc., dar nu e un miros mai oribil decât ăla vechi de țigară clasică.

Aș interzice orice formă de țigară/ tutun la interior."

"Sunt fumătoare și disper efectiv când simt mirosul mizeriilor de iqos și glo. Dacă faceți o petiție, vreau să fiu prima care semnează. Nici mie nu mi-a plăcut faza cu ieșitul afară la țigară dar e mult mai ok și civilizat. Ca să nu mai zic că unii fumează în autobuze, trenuri, tramvaie."

"Restaurantele ar lua atitudine, doar că nu au o lege de care să se agațe și astfel pierd clienți care merg către restaurantele care le permit."

"Legea nu interzice folosirea țigării electronice într-un astfel de local, dar utilizarea acestor vaporizatoare pot fi interzise de administratorii afacerilor respective. De regulă se ține cont de feedback-ul oferit de client, atât timp cât aceștia nu se arată deranjați de aburii aromatici, administratorul nu are niciun motiv pentru a interzice vapatul."

