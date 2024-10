Adi Minune, filmat în timp ce era acoperit cu bani, la o nuntă: „Fără-număr, fără-număr, fără-număr!" VIDEO

Adi Minune a fost acoperit de bani la nunta unui personaj monden, Iancu Sterp, fratele manelistului Culiță Sterp. Imaginile au ajuns virale pe TikTok.

Participanții de la evenimentul privat au ținut să împărtășească momentul în care Culiță Sterp arunca banii peste Adrian Simionescu (Adi Minune). Așa cum se poate observa în imagini, zeci de oameni se adunaseră în jurul lui Adi Minune, al lui Culiță Sterp și al tarafului, în timp ce solistul striga „Fără-număr, fără-număr, fără-număr!". Apoi, câteva ajutoare ale manelistului s-au aplecat să strângă bancnotele.

Bancnotele pe care Culiță le-ar fi aruncat ar fi fost de 100 de euro. Adi Minune ar fi încasat între 20.000 și 30.000 de euro pentru reprezentație doar de la Culiță.

Subiectul impozitării maneliștilor, readus în discuție

Unii internauți l-au felicitat pe Culiță, unii l-au elogiat pe Adi Minune. Alții au readus în discuție subiectul plății impozitelor.

În România, colectarea impozitelor de la maneliști reprezintă, încă, o problemă. Mulți declară minimul. Avocatul specializat pe fiscalitate, Gabriel Biriș, susține că bulgarii au știut cum să gestioneze această speță.

„Să vă spun cum au făcut. Acum câțiva ani de zile am avut un seminar organizat într-un club de fiscaliști din care sunt membru, la Sofia. Invitat a fost șeful Fiscului din Bulgaria. Și l-am întrebat: Cum aţi făcut? Că știam că au rezolvat problema. Da, foarte simplu. Ne-am pregătit. Am avut niște oameni care i-au sunat pe artişti sau pe agenţii lor să programeze nunţi. Am văzut cât sunt de încărcaţi. Am văzut cât cer. Am trimis nişte oameni la nunţi. Am văzut cât (li se dă – n.r.). Am estimat. După care ne-am dus cu temele făcute și-am stat de vorbă cu ei. Și le-am spus aşa: 'Mă, băieţi, avem două posibilităţi. Amândouă se termină cu 'plătiţi'. Deci, nu există, plătiți oricum. Prima posibilitate - nu plătiţi de bunăvoie, trecem prin tribunale, mai faceți şi închisoare, vă luăm oricum banii pentru evaziune. A doua posibilitate - declaraţi de bunăvoie, mai ieşiţi şi public, vă puneţi cenuşă în cap, spuneţi tuturor cât de important este să se plătească impozite şi taxe, că din bănuţii ăştia se plătește şcoala copilaşilor şi pensia părinţilor şi vă lăsăm doar să plătiţi'. Și au rezolvat-o”, a povestit Gabriel Biriș, la Digi 24.

Întrebat de ce nu s-a întâmplat așa și în România, el a spus că lucrurile ar fi foarte simple, dar „trebuie să și vrei”. Soluția e simplă, inclusiv în cazul suspiciunilor de corupție, a arătat Biriș: controalele indirecte, după principiul „follow the money” (ia urma banilor – n.r.).

Între timp, din cauza deficitului enorm, Guvernul ar urma să introducă și/sau să majoreze noi taxe și impozite - VEZI AICI.

