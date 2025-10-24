Mutu "a executat" fotbalistul pe care l-a prins că joacă la pariuri. Fosta iubită "l-a trădat"

Adrian Mutu a exclus din lot un jucător pe care îl bănuia că se implică în activități de pariuri sportive.

Totul s-a întâmplat la FC Voluntari, prima echipă din cariera de antrenor a lui Mutu.

Fostul internațional a povestit că a observat comportamente suspecte și a decis să ia măsuri drastice.

„Au fost cazuri în care am anunțat clubul și am dat jucătorul afară. Eu doar îl bănuiam atunci, dar ulterior s-a dovedit că aveam dreptate”, a declarat Mutu în cadrul podcastului Gazetei Sporturilor.

Întrebat direct despre cine era vorba, „Briliantul” a ezitat inițial, dar apoi a confirmat:

„Este vorba despre domnul Achim. Se știe cazul lui, e public”.

Jucătorul în cauză este Cosmin Achim, fundaș central, care evoluează în prezent pentru Metaloglobus București, echipă promovată în Superliga la începutul acestui sezon.

În 2023, Achim a fost implicat într-o anchetă a Comisiei de Integritate a FRF pentru pariuri sportive.

Fosta sa prietenă a trimis Federației și Ligii Profesioniste de Fotbal capturi de pe telefonul jucătorului, care arătau conversații cu membri ai unui clan interlop și bilete de pariuri în valoare de peste 8.000 de lei, inclusiv pe meciuri ale propriei echipe, Petrolul Ploiești. Rezultatul: o suspendare de un an și o amendă de 150.000 de lei.

După pedeapsă, Achim a evoluat în ligile inferioare, la ACS Sport Team și Agricola Borcea, revenind în Superliga odată cu promovarea celor de la Metaloglobus.

