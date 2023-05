Adi Vasile cere VAR și la handbal. Antrenorul de la CSM București, furios pe arbitraj

CSM Bucureşti a pierdut, duminică, pe teren propriu, returul cu Team Esbjerg, scor 31-33, după 28-32 în tur, ratând, implicit, calificarea la Turneul F4.

Meciul retur a fost arbitrat de spaniolii Javier Alvarez Mata şi Yon Bustamante Lopez, care au fost contestaţi în anumite decizii de cei 5.000 de fani, alături de banca tehnică a CSM Bucureşti.

La finalul partidei, căpitanul CSM Bucureşti, Cristina Neagu, a avut o reacţii dure la adresa arbitrajului.

Adi Vasile a comentat și el arbitrajul: "Nu cred că am fi putut face mai mult azi. Cred că handbalul are nevoie de analiză video, aşa cum de exemplu este în liga daneză. Eu chiar cred că Liga Campionilor are nevoie de analiză video. Nu vreau însă să caut acum niciun fel de scuze. Dar în circumstanţele de azi, chiar nu îmi închipui că am fi putut face mai mult", a mai spus el.