Cum s-a transformat Adina Asăvoaie, celebra „păpușă de la Glina” cu ochi de cristal. Acum are 18 ani și arată diferit FOTO

Adina Asăvoaie, cunoscută și sub numele de „păpușa de la Glina”, a evoluat considerabil de la prima sa apariție publică în 2016.

La aproape 18 ani, Adina Asăvoaie este acum un model internațional de succes, lucrând pentru mari branduri de modă și participând la prezentări în orașe de renume, precum Paris și Dubai. Trăsăturile sale fizice s-au rafinat, iar stilul său de viață s-a schimbat radical, ajungând să fie comparată cu staruri de renume precum Angelina Jolie​.

Pe lângă carierele în modelling, Adina Asăvoaiei a făcut și primii pași în lumea cinematografiei, având un rol într-un film indian, „Enemy”, care a fost difuzat în cinematografe din SUA și India​.

Transformarea Adina Asăvoaie a fost spectaculoasă, iar acum, la vârsta de aproape 18 ani, „păpușa de la Glina” este o tânără încrezătoare și un model de succes, totodată păstrând o legătură strânsă cu familia și viața personală.

Copiii cu ochi de cristal de la groapa de gunoi Glina

Adina mare are trei frați cu care este în strânsă legătură. Cazul celor patru copii care locuiau lângă groapa de Gunoi a devenit cunoscut în urma unui reportaj Libertatea.ro, în 2016, la o săptămână după moartea tatălui lor.

Mama celor patru frați a povestit, la vremea respectivă, că a mai avut un copil, însă care a murit din cauza drogurilor. Înainte să ajungă la Glina, familia locuia în Ferentari, unde băiatul cel mare a intrat într-un anturaj dubios și a ajuns dependent de droguri.

„Am locuit o perioadă în Ferentari, iar acolo s-a anturat cu cine nu trebuia. S-a apucat de prostii, droguri, și l-am pierdut de tot. Am vândut apartamentul ca să plătim problemele pe care le făcea, de aia am ajuns să locuim aici. Soțul meu a murit din cauza supărării, s-a îmbolnăvit, eu acum aș vrea să lucrez, dar mi-e foarte greu să găsesc ceva pentru patru ore. Nu pot să las copiii singuri o zi întreagă, mai ales că toți sunt mici, cel mai mare are 14 ani”, a povestit Cristina Asăvoaie pentru sursa citată, la vremea respectivă

