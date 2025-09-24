Cum a încercat șoferița care a omorât patru oameni să scape de pedeapsă după modelul Mario Iorgulescu. Procesul ”Văduvei negre” schimbă practica judiciară

Șoferița din Iași rămâne în spatele gratiilor pentru 24 de ani FOTO Colaj ziare.com

Șoferița beată din Iași care a lovit mortal cu mașina patru oameni și a băgat alții trei în spital a apelat la același tertip folosit și în dosarul lui Mario Iorgulescu pentru a scăpa de pedeapsă.

Adina Iuliana Ghervase a încercat să introducă un recurs în casație, după modelul Mario Iorgulescu, unde Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că nu a fost omor, ci ucidere din culpă. Magistrații de la ÎCCJ nu i-au dat însă câștig de cauză.

„Șoferița Ghervase fusese condamnată definitiv în apel la 24 de ani de închisoare pentru omor calificat. Surpriză totuși, după ce în cazul Mario Iorgulescu acesta reușise să convingă ÎCCJ că nu e omor, ci ucidere din culpă, Ghervase s-a apucat de un recurs în casație pe același model. Astăzi (miercuri, 23 septembrie - n.red), ICCJ a decis fix la polul opus de Iorgulescu: șoferița Ghervase rămâne în spatele gratiilor 24 de ani pentru omor calificat, ceea ce schimbă practica din întreaga țară, hotărârile ÎCCJ având caracter de practică judiciară și obligatorii pentru instanțele inferioare”, a transmis avocatului Adrian Cuculis, conform Adevărul.

În iunie 2022, băută fiind, Adina Iuliana Ghervase a pierdut controlul mașinii, a lovit o casă și apoi s-a oprit într-un grup de angajați ai Citadin, ucigând patru oameni și rănind trei.

Femeia a fost judecată pentru patru fapte de omor calificat și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Adina Iuliana Ghervase avea o alcoolemie de 0.42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările poliției au arătat că șoferița din Iași circula cu o viteză de 145 de km/h într-o zonă cu curbe strânse, aproape de centrul orașului.

După una dintre curbe se afla o autoutilitară pe care nu a mai avut timp s-o evite din cauza vitezei.

Adina Iuliana Ghervase a fost găsită la o terasă la câteva ore după accident. Ea a declarat procurorilor, la audieri, că nu a comis niciun accident, manifestând un comportament indolent.

