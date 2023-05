Cântăreața Adina Postelnicu, cunoscută ca Adina de la Heaven, a mărturisit că ar fi de acord ca actualul său partener de viață, Glance, să aibă mai multe relații în același timp.

Adina Postelnicu și Glance, care e de origine musulmană, sunt împreună de un deceniu și au o fetiță de 4 ani, chiar dacă nu sunt căsătoriți.

„Dacă vrea una cu sânii mari, poate să-și aducă, că el are voie patru neveste, că e musulman! Eu sunt de acord, că tot am nevoie de o menajeră, mai am nevoie și de un baby-sitter.

Următoarele trei neveste pe care poate să și le ia mă vor scuti să plătesc alți bani pentru doamnele care vin să mă ajute la curățenie, la una alta.

Pentru că nu uitați că prima nevastă, la arabi, e prima! Le comandă pe celelalte, dacă nu știați. Deci, clar nu sunt împotrivă, să și le ia pe alea cu sânii foarte mari”, a declarat solista pentru Click!

”Dacă un bărbat vrea să facă ceva, o face și cu tine de mână. A fost înțelegerea noastră de la început. Când nu mai simțim, ne spunem la revedere. Ăsta e și motivul pentru care nu ne-am căsătorit până acum. Nu cred în această instituție a căsătoriei. Un act nu te ține și atunci e mai important respectul”, a mai spus Adina în urmă cu câțiva ani.