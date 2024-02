Adina Tudorache a depus la Înalta Curte „dovezi” de pe Wikipedia că Alla Baianova i-a lăsat bijuterii și diamante de sute de mii de euro, înainte ca artista să fugă în URSS

Ultimul termen al procesului pe fond în care Adina și Daniel Tudorache sunt judecați pentru complicitate la trafic de influență și spălare de bani se va desfășura pe 28 februarie, ora 14.30, dată până la care judecătorii vor citi cele 600 de file depuse de ANAF ca răspuns la întrebările instanței în legătură cu averea și activitatea comercială a soției fostului primar al Sectorului 1.

Tot până atunci, Adina Tudorache va trebui să depună dovezi cu privire la „prietena de familie” care i-ar fi lăsat în 1985 bijuterii și diamante de sute de mii de euro, atunci când a plecat din România.

Audiată în fața instanței de judecată pe data de 31.01.2024, Adina Tudorache a relatat că mare parte din bijuteriile scumpe din colecția ei provin de la cântăreața Alla Baianova (1914-2010).

Artista – spune Adina Tudorache – era o prietenă de familie care i-ar fi lăsat bijuterii și pietre prețioase, drept mulțumire pentru că familia ei a ajutat-o să plece din România în 1985, printr-o căsătorie fictivă, aceasta stabilindu-se în Uniunea Sovietică, unde a decedat în 2010. Cum aurul și bijuteriile riscau să îi creeze probleme, cântăreața le-ar fi lăsat Adinei Tudorache.

„O pasiune pe care am avut-o mult timp au fost bijuteriile sau pietrele prețioase. Eu desenam bijuteriile, dar nu le făceam eu, era un hobby. O mare parte dintre bijuteriile mele au fost moștenite de la mama și de la o prietenă de-a ei, care a părăsit România în 1985 și mi-a lăsat mie bijuteriile ei. Nu am documente prin care să arăt că mi-a lăsat bijuteriile prin donație, dar am poze cu bijuteriile respective”, a declarat Adina Tudorache la termenul precedent.

Ads

Informații de pe Wikipedia, depuse ca dovezi de Adina Tudorache

Fosta soție a lui Daniel Tudorache a relatat în fața instanței că a făcut bani după Revoluție din comerțul cu produse importate din China, o afacere pe care ar fi pus-o pe picioare inclusiv cu bani proveniți din vânzarea bijuteriilor Allei Baianova.

„Am mers în China de unde aduceam jucării și haine pe care le vindem în magazinul meu. Am plecat cu fratele meu cu 100.000 de dolari, pe care i-am transformat în urma vânzării produselor în 400.000-500.000 de dolari. Din China am adus în România containere cu vaporul, am dat bani unor persoane care aduceau de acolo ce le spuneam eu. Cred că în toată activitatea mea am investit în jur de 200.000 de euro în comerțul acesta și am câștigat de 4 ori mai mult”, spunea Adina Tudorache.

În plus, Adina Tudorache a spus că pasiunea pentru metale rare și pietre prețioase a însoțit-o toată viața, fiind un designer de bijuterii. Ea a spus că după Revoluție colabora cu meșteșugari din Turcia, care îi făceau bijuterii după schițele ei.

Ads

„Eu mă duceam cu pietrele prețioase sau cu bijuteriile care trebuiau transformate în Turcia, alteori veneau bijutierii în România. Nu am câștigat foarte mult din acestă afacere. Le purtam și persoanele care îmi admirau bijuteriile mă întrebau de unde le pot achiziționa. Am avut un profit de 400.000 de euro”, a declarat Adina Tudorache.

Atunci, pe 31.01.2024, Adina Tudorache a promis instanței că va depune la dosar fotografii cu Alla Baianova și familia ei, cu bijuteriile lăsate de acesta, precum și schițele ei din tinerețe – toate aceste ca dovezi pentru cele relatate în declarația ei de inculpat.

La termenul de miercuri, 14 februarie, Adina Tudorache a venit cu niște print-uri de pe Wikipedia cu Alla Baianova, despre care judecătorii i-au spus că puteau să le găsească și singuri. A rămas că Adina Tudorache va căuta dovezile despre care a vorbit și le va depune pentru termenul următor, fixat pentru data de 28 februarie.

Judecătorii de la Înalta Curte au stabilit că tot atunci vor avea loc și dezbaterile finale în acest dosar.

Ads

Daniel Tudorache, prins cu diamante luate din salariul de primar

Procurorii anticorupție rețin că Daniel Tudorache, vreme de 11 ani în care a ocupat funcții publice (ianuarie 2008 - martie 2019), ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite, care reprezentau o medie de aproximativ o mie de euro pe lună:

Depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei , în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 3.255.465 lei și 231.117 euro;

, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 3.255.465 lei și 231.117 euro; Achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soți i, în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;

i, în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar; Acordarea unui împrumut de 920.000 de euro, în numerar , unei persoane, prin intermediul fostei soții;

, unei persoane, prin intermediul fostei soții; Achiziționarea, prin intermediul fostei soții, de bijuterii , inclusiv diamante în valoare de 9.784.295 lei.

, inclusiv diamante în valoare de 9.784.295 lei. Restituirea, în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, în mai multe tranșe, în numerar, a sumei de 240.000 de lei împrumutată în data de 13.09.2010 de la o persoană, prin intermediul fostei soții, în contul căreia a fost transferată suma împrumutată și care a fost utilizată în data de 15.09.2010 pentru achiziționarea, pe numele soției, a unui autoturism de lux în valoare de 59.494 euro.

Ads

„Într-un context separat, în perioada aprilie – iunie 2018, persoana inculpată (n.r. -Ion Niță) din anturajul primarului Tudorache Daniel ar fi pretins de la același om de afaceri (n.r. – Bogdan Șovar) un comision de 10 % din valoarea unui contract de servicii încheiat la data de 27 aprilie 2018 cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1. În schimb, persoana se angaja să-și exercite influența asupra funcționarilor responsabili, atât direct, cât și prin intermediul primarului, pentru a asigura câștigarea și buna desfășurare a contractului. La data de 12 iunie 2018, în baza solicitării, persoana din anturajul primarului ar fi primit în numerar, suma totală de 5.000 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență”, mai arată procurorii DNA.